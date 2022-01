‘Wacht tot de vorige bezoeker is doorgedraaid’: leukste Taalvoutjes van 2021

Het gaat niet altijd lekker met taal in onze moderne samenleving. Soms is dat irritant, maar vaak levert het humoristische plaatjes op. Vooral als het nét goed misgaat. Bijvoorbeeld de tekst: ‘Gelieve de kleuters te begeleiden naar het toilet & door te spoelen aub!’ Kinderen kunnen soms vervelend zijn, maar om ze door het toilet te spoelen… Dat gaat wat ver. Hieronder zie je de beste taalvoutjes van 2021.

Deze zin, over de kleuters, kreeg maar liefst 26 procent van stemmen in de Grote Taalvoutjesverkiezing van 2021 en mag dan ook met recht de titel ‘Taalvout van het jaar 2021’ dragen. Dat heeft de humoristische taalsite Taalvoutjes vandaag bekendgemaakt.

Taalvoutjes selecteerde de twintig grappigste, populairste of pijnlijkste taalvouten van 2021. Afgelopen week konden fans stemmen op hun favoriet. In 2020 deden ze dat ook, toen domineerde corona naast het nieuws ook de Taalvoutjes- tijdlijn. Dit jaar is dat niet anders, maar het begint pas buiten de top drie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste taalvoutjes

Een dierenarts die ‘al anderhalf jaar op zoek is naar een collega’ in het achtereind van een koe, eindigt op plek twee. Nummer drie is ‘Wacht tot de vorige bezoeker volledig is doorgedraaid’. En op de vierde plek komt corona kijken: ‘In deze winkel is het dragen van een mondkapje en een winkelwagen verplicht’.

Elk jaar zet het platform Taalvoutjes de populairste taalmissers op een rij. Zo’n 500.000 mensen stemmen dan op hun favoriet, wat een hilarische top tien oplevert. De winnaar van 2020 was ‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken’. Zielig voor dat beestje.

Welke fout wint, is ook voor Taalvoutjes zelf elke keer een verrassing. Oprichtster Vellah Bogle: „Ik had mijn geld ingezet op de nummer 2. Maar voutjes met kinderen doen het traditiegetrouw goed.” In andere jaren gingen onder andere een vegetarische slager die in de diepvries ligt, een bus met de slogan ‘uw probleem, ons een zorg’ en een dikkepeerzaag er met de eretitel vandoor.