Bijna half Nederland heeft nu de boosterprik, iedereen kan bellend afspraak maken

Bijna 6,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 45,2 procent van alle volwassenen.

Een week geleden stond de teller op 4,6 miljoen boosterprikken, oftewel 32 procent. Vaccineerders hebben de afgelopen zeven dagen bij 1,86 miljoen mensen een boosterprik tegen het coronavirus gegeven. Daarnaast kregen bijna 40.000 mensen een eerste of tweede inenting. Nog nooit zijn er in een week tijd zoveel mensen ingeënt.

Veel mensen haalden nog de eerste vaccinatie

Vorige week hebben 13.602 mensen zich voor de eerste keer laten vaccineren, tegen iets meer dan 8.500 in de beide weken ervoor. Iets meer dan 25.000 mensen kregen een tweede inenting. Dat is vergelijkbaar met de weken ervoor.

Het zijn mooie ‘afscheidscijfers’ voor Hugo de Jonge – hij kreeg het vaccineren twee keer niet snel op gang – voordat hij zijn zorg-stokje na de beëdiging van kabinet Rutte IV overdroeg aan Ernst Kuipers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het spreekwoordelijke stokje doorgegeven aan de nieuwe bewindspersonen op @minvws. De zorg én het ministerie zijn in goede en vertrouwde handen bij Ernst Kuipers, Conny Helder en Maarten van Ooijen. Succes allen!🙏 pic.twitter.com/dOX61l1WMX — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 10, 2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nog geen informatie over hoeveel mensen in elke leeftijdsgroep een boosterprik hebben gekregen.

Iedereen deze maand kans op de boosterprik

De overheid wil dat alle volwassenen die volledig zijn gevaccineerd en ervoor in aanmerking komen, voor eind januari de kans hebben gehad een boosterprik te halen. Mensen die onlangs corona hebben gehad of die te recent hun laatste prik hebben gekregen, moeten nog even wachten. Om het doel te kunnen halen moet het huidige priktempo ook de komende weken worden aangehouden. Voor deze week staan volgens het RIVM zo’n 950.000 boosterafspraken gepland.

Alle volwassenen kunnen vanaf nu ook telefonisch een afspraak voor een boosterprik maken, laat de koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland weten. Eerder mochten alleen zestigplussers bellen voor het maken van een afspraak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je de #boosterprik? Maak de afspraak online op https://t.co/MjnBpgjE2T, of maak de afspraak per telefoon. Iedereen van 18 jaar en ouder kan nu voor een afspraak bellen met het afsprakennummer 0800-7070, ook zonder uitnodigingsbrief. #extraprik pic.twitter.com/m3VsNucAHG — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) January 11, 2022

Alle andere mensen moesten online een afspraak maken, of wachten op een uitnodigingsbrief voor de boosterprik. Pas als die brief in huis was, kon er ook worden gebeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vorige week echter weten dat de brieven nog tot 29 januari op de mat kunnen vallen. Het kabinet wil iedere volwassene die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie en die ook wil voor het einde van de maand geprikt hebben.

Zonder afspraak een boosterprik halen

Overigens is het maken van een afspraak voor een oppepprik niet overal meer nodig. Bij steeds meer vaccinatielocaties kunnen mensen gewoon binnenlopen voor een boosterprik. GGD’en stellen die optie beschikbaar, omdat het aantal afspraken achterblijft bij het aantal prikkers.

Het nummer dat mensen kunnen bellen voor het maken van een prikafspraak is 0800-7070. Dat nummer werd eerder zo vaak gebeld dat er dagelijks honderdduizenden oproepen waren die niet konden worden beantwoord, aldus de GGD. „Die situatie is nu heel anders. Het callcenter is flink uitgebreid, waardoor het geen probleem is als er veel mensen bellen.”