Bijna persconferentie: OMT praat over lockdown na recordhoogte besmettingen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vandaag weer bij elkaar. Het team van experts komt met een advies voor de overheid omtrent de lockdown, die tot 14 januari duurt. Dat is vrijdag, dan is ook de nieuwe persconferentie. Blijven we langer met deze lockdown zitten, of zijn we zaterdag 15 januari weer iets vrijer?

Het OMT heeft veel invloed bij het kabinet, zoals we bij de vorige adviezen ook al zagen. In december adviseerde het OMT een lockdown van twee weken, het kabinet nam dat advies over en plakte er nog een week aan vast.

OMT overlegt over lockdown voor persconferentie

Maandag is het nieuwe kabinet beëdigd (kijk hier voor de opvallende momenten), dus het is de eerste keer dat het OMT een advies geeft aan dit kabinet. Het bekendste gezicht, Mark Rutte, is er nog, maar veel belangrijke ministers zijn vervangen (lees hier wat ons panel daar van vindt). Zo zien we tijdens de persconferentie niet langer Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid, maar Ernst Kuipers. Hij was eerder bestuursvoorzitter van academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hij zat zelf nooit in het OMT, maar enkele mensen met wie hij nauw contact had wel.

Eind vorige week had het OMT ook een overleg. Het advies dat daaruit voortkwam, is maandag naar buiten gebracht. Mensen zouden, volgens het team van experts, op meer plekken medische mondneusmaskers moeten dragen. Niet alleen binnen, zoals op kantoor, in de horeca, bij evenementen en op universiteiten en hogescholen, maar ook op drukke plekken buiten, zoals bij demonstraties en markten en in drukke winkelstraten.

Recordhoogte besmettingen

Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordhoogte aan besmettingen van de afgelopen week. Nog nooit testten zoveel mensen, 201.536 om precies te zijn, positief op het virus in één week. Dat cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het virus is vastgesteld.

In de 99e week van de coronacrisis komt het RIVM voor de tachtigste keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut 113.554 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In een week tijd is het aantal nieuwe gevallen nu dus met 77,5 procent toegenomen en in twee weken tijd zelfs met bijna 139 procent.

En alhoewel de besmettingen stijgen, is dat in de ziekenhuizen nog niet te zien. Zij hebben in de afgelopen week 873 coronapatiënten opgenomen omdat hun klachten ernstig waren. Voor het eerst sinds oktober komt dat aantal onder de duizend uit. Van de 873 belandden 143 patiënten op een intensive care en ook dat is het laagste aantal sinds november. Dat kan mogelijk invloed hebben op wat we horen tijdens de komende persconferentie.