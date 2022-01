Op weg naar de persconferentie: politie wil dat hele horeca en cultuur opengaat

De Nederlandse Politiebond wil dat het kabinet tijdens de persconferentie bekendmaakt op zeer korte termijn de coronamaatregelen te versoepelen. Niet alleen de horeca, maar ook de cultuursector moet van de politie zo snel weer mogelijk open. „Mensen hebben een ventiel nodig.”

Dat stelde voorzitter Jan Struijs vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Struijs reageerde op een groot aantal incidenten waarbij de politie de afgelopen dagen moest ingrijpen. „We merken dat we twee jaar onderweg zijn”, aldus Struijs. „We merken dat ook de gegoede burger reageert op politiemensen. Op illegale feesten treffen we steeds vaker mensen van 50-plus. Er moet een ventiel komen: de horeca, de theaters, noem maar op. Politiemensen, als thermometer van de samenleving, zien het welzijn van de mensen afnemen.”

Persconferentie over de coronamaatregelen

Eerder deden ook de gezamenlijke burgemeesters van het Veiligheidsberaad al een soortgelijke oproep aan het kabinet. De cultuursector zelf vroeg afgelopen woensdag massaal aandacht voor de penibele situatie. Dat gebeurde tijdens de landelijke actie Kapsalon Theater. Alle ‘smeekbedes’ – die iedereen inmiddels lijkt te begrijpen – klinken op weg naar de volgende corona-persconferentie. Die geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers morgenavond om 19.00 uur (dit is momenteel bekend).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij ons is de rek er al lang uit. CTB weg, alles open, kunnen wij en de politiemacht tot rust komen. Politiebond: rek is eruit, ook mensen van 50+ op illegale feesten https://t.co/5FrB3FVZWd via @NOS — @Land 📵❌ (@LandJolanda) January 24, 2022

Politie wil niet meer achter de illegale feesten aan rennen

De Nederlandse Politiebond merkt dat behalve het aantal illegale feestjes, de incidenten met huiselijk geweld de laatste tijd fors is toegenomen. Daarom komt de bond richting de persconferentie met eerdergenoemde oproep. „Een eis is het niet, wel een indringend advies”, zei Jan Struijs op Radio 1. „Maar we zien dat de spanningen enorm oplopen in de samenleving en dat de rek eruit is. Als je ziet dat er nu ook illegale feesten zijn waar 50-plussers massaal bij elkaar waren, dat weet je dat men een uitlaatklep nodig heeft. Wij hebben liever een gereguleerde horeca met spelregels. De horeca heeft dat de vorige keren hartstikke goed gedaan. Beter dat dan dat we achter de illegale feesten aan lopen rennen.”