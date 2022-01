Showbizzkenners sneren naar nieuwe zangcarrière Jan Kooijman: ‘Zou m’n stoel er niet voor omdraaien’

Jan Kooijman is voornamelijk bekend als danser en acteur, maar begeeft zich nu op een ander pad met een zangdebuut. Hij bracht namelijk gisteren zijn eerste liedje Neem Me Mee naar buiten. Maar Kooijman kon al rekenenen op de nodige kritiek van de showbizzkenners.

In interviews met zowel RTL Boulevard als Shownieuws legde de danser gisteren uit waarom hij deze stap nam. Bij RTL Boulevard vertelde hij dat hij veel positieve reacties kreeg op zijn eerste liedje. Hij is niet van plan om te stoppen met acteren, maar ook muziek is ‘een passie die hij blijft beoefenen de komende tijd’. Het is overigens niet voor het eerst dat Kooijman laat horen dat hij kan zingen. In 2016 deed hij mee aan het zangprogramma It Takes Two en hij deed ooit een behoorlijk goede imitatie van zanger Dinand Woesthoff van de band Kane aan tafel bij Humberto Tan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Neem Me Mee 💜✨https://t.co/GRlLuCP8LG — Jan Kooijman (@Jan_Kooijman) January 23, 2022

Jan Kooijman gaat voor zangcarrière

Ook aan de desk van Shownieuws werd de nieuwe zangcarrière van Kooijman uitvoerig besproken. Tegen het programma legt Kooijman uit dat zijn carrière als professioneel danser „eindig is”. Daarom is de danser naar eigen zeggen gaan acteren en muziek gaan maken. „Ik denk dat ik me in het verleden veel te veel druk heb gemaakt over wat mensen zouden zeggen als ik met muziek zou komen. Nu denk ik ‘whatever’ wat mensen zeggen. Dan zoek je het toch lekker uit en luister je er niet naar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn plekken vrij gekomen in NL muziek land. Dus denkt deze Jan dat gat te kunnen gaan vullen… 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#MarcoBorsato #aliB. #jankooijman pic.twitter.com/8T8RWB6vtx — DavevR (@strldave23) January 23, 2022

Showbizzkenners halen uit naar Kooijman

Dat mensen iets van zijn zangdebuut vinden, blijkt ook direct uit de reacties aan tafel bij Shownieuws. Frits Huffnagel schuit vaker aan bij Shownieuws om zijn ongezouten mening te uiten over bekend Nederland. Hij haalt gelijk uit naar Kooijman. „Ik denk dat Chantal Janzen zou zeggen: ‘Wat kan die man dansen’.” Daarmee verwijst hij naar een opmerking die Chantal Janzen ooit maakte richting hockeyster Fatima Moreira de Melo. De hockeyster zong destijds op het Televizier-Ring Gala in 2008 niet al te zuiver en daar reageerde Janzen op haar eigen manier op.

En ook Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds spaart Kooijman niet. Hij had er naar eigen zeggen „z’n stoel niet voor omgedraaid. Zijn zangstem is geen aanwinst voor de Nederlandse muziekwereld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

nou hallo, ik kan nu al niet wachten op nieuwe muziek van @Jan_Kooijman WAT EEN STEM — kaat ⁴ ²² ³ ⁵⁵ | 125 days (@journalofkaat) January 22, 2022

Overigens brengt Kooijman een EP uit met bijbehorende dansvideoclips. Dus Neem Me Mee is niet het laatste dat we van hem horen.

Wil je de hele uitzending van Shownieuws bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier. De aflevering van RTL Boulevard vind je hier.