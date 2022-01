Kijkers smullen van laatste Denkend aan Holland met ‘bescheiden kledingkeuze van Janny’ en ‘vraatzuchtige teckel’

André van Duin en bakvriendin Janny van der Heijden vaarden voor Denkend aan Holland door de Friese wateren. Gisteren was de laatste aflevering van het programma, tot grote spijt van veel kijkers. Want in het ‘feel good’-programma zijn de bescheiden kledingkeuze van Janny en teckel Nhaan die de stempelkaart opeet, het meest spectaculair. En kijkers hebben blijkbaar behoefte aan wat kneuterigheid op televisie.

De afgelopen vijf weken konden kijkers genieten van de avonturen van Van Duin en Van der Heijden, die in vier afleveringen een alternatieve Elfstedentocht voeren, uiteraard door Friesland. 25 jaar geleden werd daar de laatste Elfstedentocht geschaatst.

De kledingkeuze van Janny in Denkend aan Holland

Het programma kreeg al meerdere malen op internet lovende reacties. Dit omdat kijkers geen genoeg kregen van de komische interactie tussen Van der Heijden en Van Duin. Ook wordt op Twitter onder meer de kledingkeuze van het stel meermaals besproken. Of zoals Van Duin het zelf bestempelt: dat „Janny iets eenvoudigs heeft aangetrokken”. Daarbij kreeg de kijker een beeld van de presentatrice waarop ze met bontmuts op en gouden oorbellen in de erwtensoep inschenkt. Ook in andere afleveringen viel de kleding van het presentatieduo kijkers al op. Zo wisselden ze regelmatig van outfit en vooral Janny koos voor extravagante looks.



#denkendaanholland #elfstedentocht een leuke serie alweer, Chapeau! Alleen verbaasd mij de uitgebreide garderobe van Janny en Andre, elke dag een andere jas, muts en sjaal. Je moet het maar in je kast hebben hangen. Alleen het zwemvest bleef hetzelfde. — Maedje vreug zich aaf (@MaedjeA) January 23, 2022



Hoeveel jassen heeft André aan gehad?#denkendaanholland — VovoGuy. (@drhakdrhaai) January 23, 2022



Weet iemand waar de leuke panterjas van Janny van is? #denkendaanholland — Martineke (@Smarti_s) January 23, 2022

André van Duin en Janny van der Heijden komisch duo

De kracht van het programma lijkt naast de humor ook de kneuterigheid te zijn. Zo schrijft een twitteraar dat het best prettig is om na „zo’n week” een programma te zien waarbij „het grootste probleem is dat de teckel de stempelkaart van Janny heeft opgegeten”. Dat zorgde nog voor spanning en sensatie in de laatste aflevering. Want doordat hond Nhaan vraatzuchtig de stempelkaart verscheurde, leek bijna de hele Elfstedentocht voor niks geweest. Gelukkig liep het avontuur goed af en het duo behaalde uiteindelijk de finish van de tocht.



Oh nee! Een kapot gevreten stempelkaart. Ik kan de spanning niet meer aan #DenkendaanHolland — jasperina de vries (@DeJasperina) January 23, 2022



Die hond, die aardappel!

We hadden die hond nooit mee moeten nemen!

Nhaan heeft de stempelkaart verscheurd. Paniek in de boot! 🤣🤣#denkendaanholland — Margot Lantinga 😷🍀 (@margotlantinga) January 23, 2022



Na zo’n week is het wel lekker dat er ook een TV programma is waar het grootste probleem is dat de teckel van Janny de stempelkaart op heeft gegeten. Genieten! #DenkendaanHolland — TV Recensent (@angelbdejong) January 23, 2022

Kijkers loven Friesland en presentatieduo

Op Twitter zijn kijkers wederom lyrisch over de uitzending van Denkend aan Holland. Ook schrijven veel twitteraars dat door dit programma maar weer blijkt hoe mooi Nederland, en met name Friesland, is. Dat gisteren de laatste aflevering was, vinden veel kijkers jammer. Menig kijker verheugde zich op de avonturen van Van der Heijden en Van Duin. Op naar het volgend seizoen?



5 weken lang genoten van geweldig eerbetoon a/d 11-stedentocht. Prachtige beelden van onze mooie Friese wateren & natuur. Bijzondere, persoonlijke verhalen en uiteraard het gouden duo: André & Janny. 🤗(En Nhaan niet te vergeten! 😋)

#denkendaanholland #Elfstedentocht #Friesland — Ingrid Dijkstra (@Inky78) January 23, 2022



Wat een heerlijk programma #denkendaanholland met prachtige beelden van de Elfstedenroute #fryslan 🌷met de toppers Jannie en André ❤️ pic.twitter.com/xeIdguGBV5 — Erica Faber (@EricaFaber) January 23, 2022



'Moeten wel even een selfie maken', Janny (of is het Jannie) tegen André bij 'de tegelbrug' van de Elfstedentocht 😄😂🥰

Heerlijk!

Love this couple 💞 #denkendaanholland pic.twitter.com/fnLkw4AXaV — Dwitteraar2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣✨💫 🎇🎆 (@Dwitteraar) January 23, 2022



Tranen in mijn ogen😢. Wat ga ik jullie missen lieve lieve André en Janny❤️. Heel hartelijk bedankt voor al die liefdevolle oer-Hollandse gezellige zondagen.@OmroepMAX koester Nederlandse beste duo van de tv. Kom maar snel terug #denkendaanholland — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✡️ ✝️📵 (@MCJHuisman) January 23, 2022

Wil je de hele uitzending van Denkend aan Holland bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.