Bruls wil horeca en cultuur snel open, ‘want het valt niet meer uit te leggen’

De horeca en de cultuursector moeten zo snel mogelijk gewoon geopend worden. Het kabinet moet daar vanmiddag nog de knoop over doorhakken en niet wachten tot dinsdag. Dat vindt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen maar vooral voorzitter van het Veiligheidsberaad dat vaak over de coronamaatregelen overlegt.

„Er moet versoepeld worden, want het huidige coronabeleid valt niet meer uit te leggen. De horeca moet gewoon hetzelfde behandeld worden als winkels en sportscholen.” Bruls zei dat vandaag in het radioprogramma van Sven Kockelmann Sven op 1.

Horeca en cultuur worden vandaag besproken

Vanmiddag komt zijn Veiligheidsberaad in een extra vergadering bijeen. De 25 burgemeesters die leiding geven aan veiligheidsregio’s horen dan onder meer welk advies het Outbreak Management Team (OMT) heeft gegeven. En ook wat het kabinet daarmee gaat doen. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het coronabeleid.

Bruls vindt dat de samenleving geopend moet worden en dat Nederland moet leren leven met het coronavirus. Cijfers zijn daarbij niet meer allesbepalend, vindt hij. „Van het aantal besmettingen op dit moment waren we ons een paar maanden geleden rot geschrokken, maar nu zegt dat niet zoveel meer omdat de ziekenhuisopnames wel dalen.” De burgemeesters van het Veiligheidsberaad pleiten ervoor om het coronatoegangsbewijs volop te gaan gebruiken en meer testmogelijkheden in te richten. Wat Bruls betreft hoeft 2G nog niet de prullenbak in. Dat hoor je hier:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ondanks de weerstand in de Tweede Kamer, hoeft 2G van de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls niet de prullenbak in. Hij wil inzetten op 3G. "Dat is de prijs die we moeten betalen, en die vind ik veel lichter dan de discussie over 2G met alle principiële kanten" #WNL pic.twitter.com/2JjPUxcLDp — Sven op 1 (@Sven_op_1) January 21, 2022

Vergadering werd eerst afgelast

De extra vergadering van het Veiligheidsberaad over onder meer de horeca en de cultuur zou eigenlijk gisteren al worden gehouden. Die ging niet door omdat justitieminister Dilan Yeşilgöz er niet bij kon zijn. Zij schuift vandaag wel aan.

De bijeenkomst is dus belangrijk voor de eventuele spoedige heropening van de horeca- en cultuursector. De burgemeesters hebben maandag al geëist dat deze sectoren voor het eind van de week van het kabinet moesten horen wanneer zij de deuren weer zouden kunnen openen. Dertig burgemeesters hebben deze week laten weten dat de rek uit de handhaving is en dat ze bovendien vinden dat de maatschappij weer open moet. De horeca reageerde deze week meteen met een petitie en een herziende routekaart voor de Tweede Kamer.