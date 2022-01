Douwe Bob reageert met lege mok op ‘haters’ na babynieuws

Douwe Bob kreeg de nodige reacties toen bekend werd dat hij vader is geworden van twee kinderen bij twee verschillende vrouwen, terwijl zijn ex-vriendin ook in verwachting is. De zanger reageert op Instagram op de hatelijke berichten die hij ontving over zijn driedubbele vaderschap.

Op een foto die Douwe deelde, is te zien hoe hij uit een mok drinkt. „Drinkend uit de beker met fucks die ik voor haters geef”, staat erbij geschreven. Op een tweede beeld houdt hij de mok op z’n kop. „Oh kijk, hij is leeg”, schrijft hij er bij.

Douwe Bob: ‘Het leven is een wervelwind. Ride it’

In december werd de zanger vader van dochter Bobby Lou, die hij kreeg met kunstenares Loes van Delft. Daarnaast kreeg een onbekende vrouw ook een dochtertje van Douwe. Begin dit jaar werd bekend dat zijn ex-vriendin Anouk ook in verwachting is. „Het is wat onorthodox en misschien niet zoals het heurt”, sprak de zanger. Ook schreef Douwe in het bericht waarin hij deze zwangerschap aankondigde: „Het leven is een wervelwind. Ride it”.

In gesprek met RTL Boulevard benadrukt Douwe dat hij en Anouk op dit moment géén relatie hebben, maar dat hij niet weet hoe de toekomst eruit komt te zien. „Ik weet dat ik heel veel van Anouk houd – ik houd overigens ook heel veel van Loes. Liefde is er in vele vormen”, aldus de zanger.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Huiskamerconcert Douwe Bob wederom groot succes. pic.twitter.com/XhqIDxgUiz — Flint (@flintstoon) January 6, 2022

Het vruchtbare jaar van Douwe Bob leverde veel hilariteit op. Zo grapte iemand dat ‘als je de afgelopen tijd in een straal van 1.5 meter van Douwe Bob bent geweest, je van de GGD een zwangerschapstest moet doen’. En ook: „Buiten de horeca en detailhandel is het misschien ook slim als Douwe Bob in lockdown gaat.” Nog steeds blijven de reacties binnenstromen op sociale media rondom het bijzondere nieuws.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob verspreidt sneller om zich heen dan de omikron variant. — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) January 6, 2022

Deze bovenstaande tweet kon de kersverse vader wel waarderen. „Eerlijk, ik moest lachen”, reageert hij.