Opvallende momenten tijdens de beëdiging van Rutte IV en de bordesfoto

De klus is geklaard (of begonnen, net hoe je ‘t ziet): de ministers en staatssecretarissen van Rutte IV zijn beëdigd. Rond 11.15 uur waren alle ministers en staatssecretarissen beëdigd door koning Willem-Alexander. In de Balzaal van het Paleis legden eerst de ministers, en daarna de staatssecretarissen de eed of belofte af.

De ministers die tot aan het einde van de rit ook in de ministersploeg van kabinet-Rutte III zaten, werden niet nog eens beëdigd. Het gaat om Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Carola Schouten, Hugo de Jonge en Kajsa Ollongren. Staatssecretarissen werden wel opnieuw beëdigd, ook als zij al staatssecretaris waren. Nieuwe ministers die aan het einde van Rutte III ook al het staatssecretariaat onder zich hadden, werd wel gevraagd opnieuw de eed of de belofte af te leggen.

Benieuwd wie alle nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn? Metro zette het voor je op een rij.

Zo verliep de beëdiging van Rutte IV

Omdat alles live is, ontstaan er soms ietwat ongemakkelijke momenten, versprekingen of lange pauzes. Zeker dankzij koning Willem-Alexander, die niet altijd éven handig is met spreken in het openbaar. Zo versprak hij zich een aantal keer toen hij de reeds beëdigde ministers en staatssecretarissen succes wenste. Hieronder wat opvallende momenten op een rij.

Digitale Sigrid Kaag

Omdat Sigrid Kaag, D66-leider, minister van Financiën en vicepremier, gisteren positief testte op het coronavirus, kon zij niet fysiek aanwezig zijn bij de beëdiging van Rutte IV. Daarom stond er, in de balzaal, een groot scherm waar zij via videoverbinding op te zien was. Kaag koos ervoor om de eed af te leggen (zo waarlijk Helpe mij God almachtig), wat opvallend is, omdat zij het hoofd is van een liberale partij. Kaag werd overigens beëdigd omdat zij zelf ontslag nam als minister van Defensie, na de situatie in Afghanistan.

In totaal legden tien ministers de eed af, onder wie alle ministers en staatssecretarissen van CDA en ChristenUnie. Veertien ministers kozen voor de belofte. Bij de staatssecretarissen is de verdeling vier (eed) om vijf (belofte).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lekker irrelevant meegeturfd. pic.twitter.com/RiZWnvdc13 — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) January 10, 2022

Omdat Kaag vrij prominent aanwezig was op een groot scherm, zag het geheel er ietwat grappig uit. Ze keek als een soort Big Brother over de ministersploeg uit, en moest na afloop weggereden worden. Daar ontstaat op sociale media heel wat hilariteit om:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Belofte in Fries

Eén opvallende belofte kwam van Aukje de Vries (VVD, staatssecretaris van Toeslagen en Douane). Zij sprak die namelijk uit in het Fries. Dat staat in de wet, dat dat gewoon mag. „Dat ferklearje en ûnthjit ik”, zei zij, toen ze naar voren geroepen werd. Op sociale media krijgt ze hiervoor veel lof, mensen vinden het „een statement”. Anderen vragen zich af of ze dit vier jaar volhoudt. Het klinkt zo:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat zegt zij nou? Ik gok Fries voor ‘dat verklaar en beloof ik’. Zou wel wat zijn als ze dat 4 jaar volhoudt. #beëdiging #kabinetRutteIV pic.twitter.com/ZPSe8p0waZ — Jeroen de Jager (@Geluidjager) January 10, 2022

10 mannen, 10 vrouwen

De huidige man-vrouwverdeling is fiftyfifty. Er zijn tien vrouwelijke ministers, tien mannelijke. Dat is opvallend, want dat is lange tijd wel anders geweest. In sommige kabinetten was er maar één vrouwelijke minister aanwezig, in andere hooguit vijf. Op de bordesfoto is de verdeling echter niet fiftyfifty, omdat Kaag ontbreekt en de koning uiteraard ook aanwezig is.

Wat ook opvalt, is de verscheidenheid aan leeftijden. Zo is de jongste staatssecretaris 31, dat is Maarten van Ooijen, die Jeugd en Preventie voor zijn rekening neemt. Toepasselijk takenpakket dus. De oudste persoon is 63, ruim twee keer zo oud dus. Dat is Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. Ernst Kuipers, die Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Hugo de Jonge overneemt, is overigens 62.

Grote afstand op bordesfoto

Je zal het al gezien hebben, helemaal bovenaan dit artikel, maar het is voor het eerst dat er zo’n grote bordesfoto is geschoten. Vanwege corona is het namelijk noodzakelijk om goed afstand van elkaar te houden. Het duurde daarom ook even voordat elk bewindslid op het bordes stond. Hun mondkapje legden ze op het dienblad van een bediende. En ook het naar binnen gaan verliep anders. Normaliter vertrekken de koning en premier als eerste – zij komen ook als eerste naar buiten -, nu ging het om hoe dicht iemand bij de deur stond.

Om aan te geven waar elke minister mocht (of moest) staan, werden stickers geplakt:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laawaaiprotest

Tijdens de bordesfoto waren, naast het geklik van de camera’s, ook sirenes te horen, en een hoop lawaai. Dat komt omdat er in Den Haag tijdens de beëdiging en de foto een lawaaiprotest gaande was. De nieuwe ministers krijgen dus meteen een goed beeld van wat hen te wachten staat: een moeilijk takenpakket en veel verzet.

Op meerdere plekken in Den Haag komen nog steeds veel mensen samen. De politie heeft de spontane betogers een paar keer gewaarschuwd, zegt de gemeente. De betogers moeten van de politie naar de Toussaintkade gaan, om de hoek bij paleis Noordeinde. Daar wordt een „spontane demonstratie” mogelijk gemaakt. Op die plek staan al enkele tientallen mensen, op flinke afstand van het paleis. Aan de achterkant van het paleis is de bordesscène. De voorkant van het paleis, waar bij Prinsjesdag doorgaans de balkonscène is, is afgesloten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dadelijk om twaalf uur de bordesscene bij Paleis Noordeinde, dus het lawaaiprotest begint pic.twitter.com/Ilmb3QnlKE — MvGruijthuijsen (@GruijthuijsenMv) January 10, 2022

Schoenen Hugo de Jonge

Wat schitterde door afwezigheid, waren de opvallende schoenen van Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde). Natuurlijk had hij schoenen aan, maar die vielen lang niet zo veel op als bij voorgaande gebeurtenissen. Wit met blauwe bloempjes of andere excentrieke patronen: het is waar De Jonge om bekendstaat. Maar nu hield hij het bij een simpele, donkere schoen.

Beëdiging van Rutte IV en de bordesfoto gemist? Hier kun je ‘t terugkijken.