Nederland in recordtempo van 3 miljoen naar 4 miljoen coronagevallen

In iets meer dan een maand tijd zijn er een miljoen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Daarmee is Nederland in recordtempo gestegen van 3 miljoen naar 4 miljoen geregistreerde positieve tests. Die corona-grens wordt vandaag hoogstwaarschijnlijk gepasseerd.

De teller stond gisteren op 3.954.299 positieve tests. Wanneer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tussen gisterochtend en vanmorgen minstens 45.702 meldingen van nieuwe gevallen krijgt – dat is niet ondenkbaar gezien de laatste dagen – stijgt het totaal tot boven de 4 miljoen.

699 dagen corona in Nederland

Vandaag is dag 699 van de epidemie. Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Patiënt één was een man uit het Brabantse Loon op Zand, die besmet was geraakt tijdens een reis voor zijn werk naar Italië. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest. Dat kon wel in de tweede golf, maar toen was de animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een testafspraak te maken. Het is niet bekend hoeveel mensen toen zijn genezen of overleden zonder dat het virus bij ze is vastgesteld.

Het duurde bijna een jaar voor de 1 miljoenste positieve coronatest werd geregistreerd. Dat gebeurde begin februari 2021. Eind september, bijna 8 maanden later, volgde de 2 miljoenste positieve test. Zo’n 3 maanden daarna, in december, is voor de 3 miljoenste keer een besmetting bevestigd en genoteerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het 139e OMT-advies is gepubliceerd. Het #OMT is voorzichtig optimistisch en heeft onder andere gesproken over het aantal ziekenhuisopnames, het versoepelen van maatregelen en #quarantaine.🧵⬇️ pic.twitter.com/i7eaZT3rBN — RIVM (@rivm) January 24, 2022

Meeste gevallen in grote steden

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. In de hoofdstad zijn 229.609 positieve tests geregistreerd. Logischerwijs volgen na Amsterdam de andere grote steden. Rotterdam is de nummer twee met 178.616 bevestigde besmettingen. Den Haag telt 125.870 coronagevallen en Utrecht 87.495. Daarna volgen Tilburg (55.837), Eindhoven (49.598), Almere (49.181), Breda (42.662), Groningen (40.524) en Den Bosch (38.649). Schiermonnikoog sluit de rij met 96 bevestigde besmettingen.

Van 21.219 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste sterfgevallen (1076), gevolgd door Amsterdam (975) en Den Haag (647). Het Gelderse villadorp Rozendaal is de enige gemeente zonder geregistreerde coronadoden.

Ondanks het grote aantal besmettingen in ons land, versoepelt het kabinet zoals het er nu naar uitziet vanavond de coronamaatregelen. Relatief gezien belanden minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan eerder het geval was. De persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers begint om 19.00 uur.