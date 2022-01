Boris Johnson wéér onder vuur vanwege ‘coronafeestje’ tijdens lockdown

De Britse premier Boris Johnson blijkt nogal een feestbeest. Hij ligt namelijk alweer onder vuur vanwege een feestje dat hij zou hebben gehouden tijdens de eerste coronalockdown. Het gaat om festiviteiten rond zijn verjaardag. Politici en nabestaanden van coronapatiënten reageren in Britse media verontwaardigd op het bericht over de bijeenkomst.

Nieuwszender ITV berichtte dat tientallen mensen aanwezig waren bij de feestelijke bijeenkomst in juni 2020. Johnson kreeg taart en werd toegezongen. De regering zegt dat het geen echt feest was, maar alleen een korte bijeenkomst om de premier te feliciteren. ‘Feestje’ is dus misschien een groot woord, maar voor Johnson betekent dit niet veel goeds. Hij lag namelijk al eerder onder vuur vanwege feestjes.

A reminder of when Boris Johnson said he was "furious" to see footage of staff joking about holding parties in Downing Street.

All the while he knew he had attended multiple such parties himself. pic.twitter.com/kiJw2iBQZw

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) January 24, 2022