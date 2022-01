Op weg naar de persconferentie bereiden amateurclubs sport zich voor: ‘Alle scenario’s’

Vooruitlopend op de persconferentie van het kabinet maken de amateurvoetbalverenigingen in de sport zich op voor de hervatting van de competitie. Mogelijk mogen de sportcompetities voor amateurs komend weekeinde weer hervat worden.

De KNVB laat het al langer geplande programma in de zogeheten B-categorie voor komend weekeinde voorlopig staan, tot het kabinet een besluit heeft genomen. Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers geven morgenavond om 19.00 uur een persconferentie over de (te versoepelen) coronamaatregelen.

Amateurclubs wachten persconferentie wel af

„We bereiden allerlei scenario’s voor”, aldus een woordvoerder van de bond. „We gaan niet speculeren, we wachten eerst de persconferentie af.” Sinds 15 januari kan iedereen weer vrijwel zonder beperkingen sporten op de eigen club, zowel in de buiten- als binnensport. Onderlinge wedstrijden spelen is toegestaan, maar tegen andere clubs spelen nog niet. Hoe de coronamaatregelen voor amateurclubs en in het algemeen momenteel zijn, lees je hier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

⚽️ PERSBERICHT | Goed nieuws voor alle seniorenteams bij @fcHarlingen

Diverse voetbal WhatsApp groepen ontploften nadat premier Mark Rutte tijdens de

persconferentie zei: “Vanaf morgen is er weer meer ruimte voor de sport. #amateurvoetbal #voetbal #avn 1/3 pic.twitter.com/pwSYB7iBgV — Amateurvoetbal Noord ⚽️ (@Amateur_Noord) January 22, 2022

Met uitzondering van de topsport liggen de competities dan ook stil. De huidige coronamaatregelen lopen in ieder geval tot en met morgen, de dag van de persconferentie.

‘Denk niet dat competities zaterdag worden hervat’

Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), weet dat veel clubs zich voorbereiden op de hervatting van het seizoen. „Al denk ik zelf niet dat de competitie zaterdag al wordt hervat, in ieder geval niet in de A-categorie. Het zou logisch zijn als alle teams eerst een oefenwedstrijd kunnen spelen. Met name kleinere verenigingen hebben niet de mogelijkheden om onderling te oefenen met teams van min of meer gelijke weerstand.” Van Olffen kon zich eerder wel in de beslissingen tijdens een corona-persconferentie vinden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De KNVB legt een deel van de competities in het amateurvoetbal komend weekend stil, aangezien er door de avondlockdown niet 's avonds kan worden getraind. Voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) Ben van Olffen staat achter deze beslissing. #WNL pic.twitter.com/nIVtpeRrBY — WNL Vandaag (@WNLVandaag) November 30, 2021

Volgens Van Olffen staan de amateurclubs klaar om weer te beginnen. De BAV krijgt geen signalen binnen dat clubs door de vele corona-onderbrekingen van de afgelopen jaren veel vrijwilligers zouden zijn kwijtgeraakt. „Ik krijg zelfs de indruk dat al die vrijwilligers staan te popelen om weer te beginnen. Iedereen mist het sociale contact. Vrijwilligers zijn doorgaans heel loyaal naar hun vereniging, daarom hebben al die sportverenigingen ook zo’n belangrijke sociale functie in de samenleving. Misschien is dat nog wel belangrijker dan het sportieve aspect.”