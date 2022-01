Mark Rutte tijdens de persconferentie: ‘Het voelt compleet oneerlijk’

Dat niet alles in één keer open kan heeft te maken met de grote onzekerheden die er heersen rondom het coronavirus. Dat zei Mark Rutte vanavond tijdens de persconferentie over het coronavirus. „Ik snap heel goed is dat het compleet oneerlijk voelt, na al die lange maanden van sluiting.”

De premier voelt dat de druk van alle kanten toeneemt. „Maar simpelweg kan niet alles tegelijkertijd open. Natuurlijk lopen de steunpakketten door. En op dinsdag 25 januari is er een nieuw weegmoment, waarin we eerst kijken naar de horeca, musea, bioscopen en theater. Ik realiseer me dat dit niet de pijn wegneemt.”

Persconferentie

Met het versoepelde maatregelenpakket dat het kabinet vandaag aankondigt, kan het dagelijks aantal besmettingen mogelijk oplopen tot 75.000 of 80.000 per dag. „Dat zijn enorme aantallen“, erkent Rutte. Vandaag werden ruim 35.000 besmettingen gemeld.

Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland, vertelt zorgminister Ernst Kuipers tijdens zijn eerste persconferentie. „Iedereen kent wel iemand die besmet is geraakt met het virus. Momenteel zit 1 van de 10 zorgmedewerkers thuis. Toch gaan we de stap nemen om het een en ander te versoepelen. We moeten bewegen om gezond te blijven. Onze jongeren hebben het nodig om samen onderwijs te krijgen.” Daarop doelt de zorgminister op cijfers, waaruit blijkt dat 1 op de 3 jongeren eenzaam is.

Mondkapjesadvies

Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. „Dat geldt dus ook op een drukke straat of op je werk. Maar ook in het mbo en hoger onderwijs.” Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden: de medische variant krijgt de voorkeur.



Kuipers noemt de boosterprik „echt belangrijk, omdat hij de kans op infectie vermindert en ervoor zorgt dat je minder ziek wordt als je besmet raakt”. Op veel plekken is het al mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen om er een te halen, aldus de bewindsman.

Deze maatregelen gelden vanaf morgen: