Geen regeringsdelegatie naar Olympische Winterspelen in Beijing

Nederland stuurt geen officiële delegatie naar de Olympische Winterspelen in Beijing die volgende maand beginnen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Het besluit is vandaag genomen in de ministerraad. Omdat er – net als bij de Zomerspelen in Tokio – geen Nederlandse toeschouwers aanwezig mogen zijn, heeft het kabinet besloten geen delegatie te sturen. De koning liet al eerder weten om die reden niet te gaan.

Olympische winterspelen

Verder is er door de maatregelen tegen corona „slechts beperkt ruimte voor een inhoudelijk programma en voor bilaterale contacten met het gastland waarin de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie op een betekenisvolle wijze zouden kunnen worden besproken”, aldus de woordvoerder.

De meeste landen van de Europese Unie sturen geen regeringsdelegatie naar de Spelen in China. Nederland heeft de afgelopen weken met de andere lidstaten over de kwestie gesproken. Bijna de helft van de Tweede Kamer wilde geen officiële delegatie sturen vanwege de mensenrechtenschendingen in China.

Vorige maand kondigde de Amerikaanse regering aan geen officiële vertegenwoordiging te sturen vanwege onder meer de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid. Daarna lieten ook andere landen, waaronder Australië, weten ook geen delegatie te sturen.

Skeletonster Kimberley Bos op koers voor wereldbeker én Europese titel

En nog meer olympisch nieuws: skeletonster Kimberley Bos heeft in aanloop naar haar tweede Olympische Spelen opnieuw voor een mijlpaal gezorgd. Na haar allereerste zege in de wereldbeker in Winterberg en een herhaling daarvan vorige week schreef ze met haar tweede plaats in Sankt Moritz ook het klassement op haar naam. „Het is me net al een paar keer verteld dat het een historische prestatie is”, zegt Bos. „Na de eerste zege ga ik er weer overheen en nu opnieuw.”



Daarnaast greep de 28-jarige Gelderse ook voor het eerste de Europese titel, die ook in Sankt Moritz op het spel stond. „Waar ik blijer mee ben? Met de eindzege in de wereldbeker”, zegt ze. „Dat betekent dat ik het hele seizoen constant ben geweest. Maar die titel is ook heel mooi.”

Bos veroverde de wereldbeker met een serie goede uitslagen. Naast haar twee zeges in Winterberg eindigde ze nog drie keer als tweede en een keer als derde. „Ik heb precies hetzelfde gedaan als tijdens de andere wedstrijden.” Dat in tegenstelling tot haar grote concurrenten voor de wereldbeker. “Die hadden denk ik niet zo’n goede dag. Ik heb de einduitslag nog niet gezien, maar Elena Nikitina stond geloof ik elfde na de eerste run.” De Russin, die Bos met een goed resultaat in Sankt Moritz nog van de eindzege in de wereldbeker had kunnen afhouden, finishte ook als elfde.