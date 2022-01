Haagse bronnen over persconferentie: ‘Winkelen op afspraak, meer ruimte voor sport’

Vrijdag is weer een persconferentie. Mogelijk horen we daar dat ook het hoger onderwijs en het mbo weer fysiek les mogen geven. Daarnaast komt er meer ruimte voor sport én kan de detailhandel voorzichtig open. Dat zou mogelijk worden door winkelen op afspraak.

Volgens bronnen bij het kabinet zijn dit de versoepelingen die in het verschiet liggen vanaf aankomende zaterdag. Dat meldt De Telegraaf.

Op dit moment is er een overleg gaande over de lockdown en de persconferentie. De meest betrokken ministers praten over het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT). Volgens betrokken adviseert het team van experts om voorlopig alleen het onderwijs, sport, en, onder voorwaarde de detailhandel wat meer ruimte te geven.

Voor de horeca en de cultuursector zou er niks veranderen. Morgen hakt het kabinet de knoop door, ‘s avonds, om 19.00 uur, is dan gelijk een persconferentie. Dat is voor het eerst met Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid.

Druk op overheid vanwege lockdown

De druk op de overheid om mensen, vooral ondernemers, perspectief te bieden, groeit. Lagere overheden, zoals gemeenten en provincies, vragen het kabinet om iets van een stip op de horizon. Veel horecaondernemers en winkeliers zitten namelijk met de handen in het haar. Enkele van hen zeiden zelfs dat ze, of het nou mag of niet, zaterdag opengaan. Gemeenten zeiden daar niet op te handhaven als dat echt zo is.

„Wij als burgemeesters uit de Gooi en Vechtstreek merken dat de rek eruit is. Het geloof en het vertrouwen is weg. Bij vele bewoners en ondernemers staat het water aan de lippen”, zeggen de burgemeesters in een verklaring. De coronacrisis wordt volgens de burgemeesters steeds meer een maatschappelijke crisis „met ernstige en langdurige gevolgen”.

Gisteren deden veel gemeenten en provincies al een vergelijkbare oproep. Zo schreven 21 gemeenten in Noord-Brabant een brandbrief aan premier Mark Rutte waarin zorgen worden uitgesproken over de ondernemers, die lijden onder de lockdown. Met de ruimte voor de detailhandel lijkt het kabinet dus naar die oproep te luisteren. Welke maatregelen echt versoepeld worden (of niet), horen we morgen in de persconferentie.