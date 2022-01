Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge organiseren knipbeurten in theaters: ‘Uitnodiging: doe mee’

Dat de cultuursector niet open mag, maar winkels wel begrijpt cabaretier Sanne Wallis de Vries voor geen meter. Daarom verspreidt ze vanavond tijdens talkshow M een oproep aan alle artiesten en theaters van Nederland: doe aanstaande woensdag mee met de nationale Kapsalontheaterdag.

Samen met acteur Diederik Ebbinge, die de Kleine Komedie in Amsterdam aanstaande woensdag gaat ombouwen tot kapsalon, heeft de cabaretier de ludieke actie in het leven geroepen. „Je kunt een afspraak boeken en tijdens het knippen kun je verrast worden door een optreden”, vertelt Wallis de Vries. „Ik heb vandaag vier theaters bereikt, die hebben bevestigd dat ze mee zullen doen. Het Orpheus in Apeldoorn, Parktheater eindhoven, Walhallah in rotterdam en het Rensentheater in Emmen. Aanstaande woensdag speel ik in het Rensentheater naast de kapper.”



Lieve mensen, vanavond bij @dit_is_M de follow up on gisteravond en op de persconferentie. Als de theaters dicht moeten blijven, volgt woensdag actie, met een idee van @diederikebbinge in @dekleinekomedie dat ik (en velen met mij) landelijk wil UITROLLEN. Tot vanavond! — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) January 14, 2022

Kapsalontheaterdag

De cabaretier nodigt alle artiesten en theaters in Nederland uit om mee te doen met het initiatief. „We houden ons volledig aan de regels, precies zoals het voor de lockdown was. We willen de artiesten de kans geven om weer op te treden met deze kleine ombouw. Ik denk dat het mag, ik ga ervan uit dat het mag”, aldus de cabaretier.

Theaters die mee willen doen, zullen wel de boel op eigen initiatief moeten verbouwen. Alle informatie verschijnt later op een speciaal Instagramaccount, waar de actie op gecoördineerd zal worden.



