Welk mondkapje moeten we na de persconferentie nou eigenlijk op?

„Draag een medisch mondkapje bij publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden.” Dat was deze week een nieuw advies van het OMT aan het kabinet. Het mondkapje kan morgenavond een belangrijk punt zijn tijdens de nieuwe corona-persconferentie. Maar welk medisch mondmasker is dan eigenlijk goed?

Hoewel, belangrijk… voor veel Nederlanders zal morgen vooral zwaar wegen of ‘het land open gaat’. Zo niet, dan heeft de provincie Overijssel – overheid tegen overheid – al aangegeven niet te willen handhaven als bijvoorbeeld winkeliers hun deuren openen. Het is aan premier Mark Rutte en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers. Laatstgenoemde sprak gisteren al over winkeliers („regels zijn regels”) en zag de eerste hashtag #wegmetkuipers op Twitter verschijnen.

Wat gebeurt er met het mondkapje?

Het mondkapje dus. Vanuit het jongste overleg van het Outbreak Management Team (OMT) is gisteren nog niets uitgelekt. Wel lijkt het duidelijk dat de eerdere ‘wens’ – het medische mondkapje vaker dragen – bij het kabinet is ingebracht. Het mondkapje moeten we als het aan de OMT-leden ligt vaker in publieke buitenruimtes dragen en dan nog wel een medisch mondmasker. Denk aan demonstraties, tijdens sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten.

De meeste drogisterijen hebben dat type mondkapje niet op voorraad, hebben de ondernemers aangegeven. „En wat we hebben, is er in heel beperkte mate. We hebben wel mondkapjes, maar dan vooral het type I-mondkapje. Daar hebben we nog een enorme voorraad van. Maar aan het begin van de coronacrisis werden de type II-mondkapjes gereserveerd voor de zorg. Toen verkochten we ze niet in de winkels en hebben we ze niet ingekocht.”

Het gaat hierbij om – als het aan het OMT ligt – chirurgisch mondmasker type 2R of een FFP2 mondmasker.

Het chirurgisch mondmasker 2R

Dit mondmasker lijkt op het eerste oog op de mondmaskers die op dit moment veelal worden gedragen (type 1 maskers). Je kent die wel, de lichtblauwe met witte koordjes. Type 2R is echter anders opgebouwd. Dit mondkapje is in staat de uitgeademde lucht te filteren. Het zorgt ervoor dat de drager ook wordt beschermd tegen druppels die ontstaan door spreken, hoesten en niezen. Dit mondmasker is Europees gecertificeerd (als type 2R).

Mondkapje FFP2

Mondkapje FFP2 is in verschillende Europese landen al langer gangbaar (en verplicht). Het gaat dan onder meer om Oostenrijk, Duitsland, België, Italië, Roemenië en Tsjechië. Het masker biedt namelijk een hogere bescherming dan een ‘normaal’ mondmasker. Dit is ‘m:

Dit mondmasker heeft een vijf-laagse filtercapaciteit, waardoor het beter besmettelijke deeltjes uit de lucht kan filteren. Alleen maskers die getest worden in onafhankelijke en erkende laboratoria en aan strenge criteria voldoen, krijgen een FFP2-certificering.

Het OMT adviseert deze types mondkapjes dus op plekken waar (buiten) afstand houden lastiger is. Wie op wintersport gaat, doet er sowieso goed aan om de eerder genoemde webshop te bezoeken. Want in verschillende landen kom je nu eenmaal niet weg met de lapjes stof die we in het Nederlandse straatbeeld zien. De voorraad is groot, maar niet onbeperkt.