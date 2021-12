Gezondheidsraad adviseert coronaprik voor kinderen met medisch risico

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden na een corona-infectie zouden uitgenodigd moeten worden voor een vaccinatie tegen het virus. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het Ministerie van Volksgezondheid.

Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis, de organisatie die kinderen die medische zorg krijgen vertegenwoordigd, laat weten blij te zijn met dit advies.

Coronaprik voor kinderen met medisch risico

In het algemeen verloopt een corona-infectie bij kinderen milder dan bij volwassenen. Maar volgens de Gezondheidsraad hebben jonge kinderen met een verhoogd medisch risico een grotere kans op ziekenhuisopname na een infectie. Ook lopen ze een hoger risico om een ernstige ontstekingsreactie in de organen te krijgen door corona. Onder een verhoogd medisch risico wordt bijvoorbeeld een chronische longaandoening, een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom verstaan. Volgens de raad gaat het om ongeveer 40.000 kinderen.

Omdat deze kinderen vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts staan, adviseert de raad om die artsen dan ook de selectie van kinderen te laten maken die in aanmerking moeten komen voor een prik. Hester Rippen, directeur van Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis, laat weten dat corona „een echt risico” is voor kinderen met een medische aandoening. „Deze kinderen vaccineer je in het belang van hun eigen gezondheid”, stelt ze. „Sommige gezinnen met een kind met een hoog medisch risico zitten al een tijd thuis, omdat ze zo kwetsbaar zijn voor corona.”

Gezonde kinderen prikken ‘belastend’

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bepaalde eerder dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig is voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De kinderen krijgen dan wel een lagere dosering dan volwassenen. De eerste aangepaste doses van het vaccin worden in december verwacht, aldus de raad, die „binnenkort” met een advies komt over het mogelijk vaccineren van gezonde kinderen onder de 12 jaar tegen corona.

Rippen vindt dit een minder goed idee. „Het risico op ernstige ziekte na een besmetting is voor gezonde kinderen heel klein”, zegt ze. „Dan is de vaccinatie niet in het belang van het kind zelf. Het is namelijk belastend, zo’n prik. Heel veel kinderen vinden dat niet fijn.” Ze vinden het ook geen argument dat gevaccineerde kinderen het virus minder snel zouden verspreiden. „Je kunt ook zeggen: volwassenen, houd je beter aan de coronamaatregelen.”