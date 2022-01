Kijkers smullen van LLDL-date vol ‘kapsones-uitspraken’ en de letterlijk licht ontvlambare Chantal

Het dating-programma Lang Leve de Liefde zorgt wel vaker voor ongemakkelijke, grappige of bijzondere tv-momenten. Gisteravond was dat wederom het geval. De LLDL-date van Chantal (21) uit Culemborg en de 24-jarige autoverkoper Jeroen zorgde voor verbaasde reacties van het kijkerspubliek. De „kapsones” van Chantal en het „bad boy-imago” van Jeroen zorgden al voor de nodige hilariteit. Maar vooral het vurige en licht ontvlambare moment van Chantal met haar aansteker maakte indruk.

Hoewel beide kandidaten in hun aanmeldingsvideo zeiden dat het innerlijk voor hen belangrijk is, blijkt iemands uiterlijk het thema van deze date. Zo sprak Jeroen hardop uit dat hij vooral „een lekker wijf zoekt, dat niet te dik is”. De Culemborgse Chantal blijkt daarnaast zelfverzekerd over haar eigen voorkomen. Over de verschijning van Jeroen is ze kritischer. „Ik val toch meer op gespierder.” De autoverkoper noemt later ook nog even zijn afknappers op. „Als iemand op de eerste date gelijk gaat zitten boeren. Dat doe je niet op je eerste date”, zegt hij, waarna hij zelf schaamteloos een boer laat.

Kijkers verbaasd over ‘kapsones’ tijdens LLDL-date

Chantal weet kijkers veelvoudig te boeien, of mateloos te irriteren, met haar uitspraken over haar uiterlijk. Zo noemt ze zichzelf „bovengemiddeld knap” en vertelt ze dat ze per dag zo’n „duizend complimenten” krijgt. Jeroen nuanceert de boel en zegt dat zijn date er inderdaad „niet slecht” uitziet. Waarop zij weer reageert: „Nee, dat weet ik zelf ook wel. Als iemand dat zou zeggen, zou ik diegene uitlachen.”



En niks mis met een beetje zelfvertrouwen, maar bovengemiddeld knap? 😅 #lldl — 👍🏼👍🏼👍🏼 (@zouishollister) January 6, 2022



Wie zijn de tekstschrijvers van dit programma……dit kan toch never nooit echt zijn? Met je bovengemiddeld knap…. #LLDL #LangLeveDeLiefde — Daphne (@Dslc1984) January 6, 2022

Later legt Jeroen aan zijn date uit dat hij eruitziet als een „nette jongen”, maar dat is volgens hemzelf niet helemaal waar. Of zoals hij het zelf zo mooi zegt: „De vork zit iets anders in de stampot.” Hij benadrukt dat hij toch meer een „bad boy” is dan hij lijkt. Maar verdere uitleg daarover kan hij aan Chantal niet geven.



Vork in de stamppot #LLDL — WJ (@WJisthename) January 6, 2022

Licht ontvlambare Chantal

Daarna blijkt dat het karakter van Chantal niet alleen licht ontvlambaar is, maar ook haar kapsel. Ze speelt met een aansteker, waarna haar lokken vlam vatten. „Ik stak mijn eigen haar in de fik”, zegt ze, waarna Jeroen hard begint te lachen.

Uiteindelijk slaan de vonken niet over bij het duo, want Chantal ziet het niet zitten om haar date te verlengen met „een lelijkerd”. De date tussen Jeroen en Chantal was absoluut niet de enige die veel reacties opleverde. Ook de date van Jona en Nikki zorgde voor ongemak bij kijkers. Of wat dacht je van de ‘oversekste Linda’ of de scheet van Anja? Het blijft in ieder geval bijzondere televisie.



Absoluut in mijn top 5 beste momenten van #LangLeveDeLiefde #lldl 😂😂😂😂😂 Karma was er al meteen voor haar https://t.co/nu5CIO7tv4 — Ñoña Mañis (@nonameisje) January 6, 2022



Ik ken nog wel een paar leuke 🔥🚒 collega’s die met #Chantal in huis willen zitten. 👨🏻‍🚒 #LLDL

🧯 #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/wbff6sYOYh — 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕝 𝔼𝕟𝕕𝕖𝕧𝕖𝕝𝕕 (@errol67) January 6, 2022



Net even #lldl teruggekeken. Wat een kapsones heeft die #Chantal zeg. Al zou het de laatste vrouw op aarde zijn dan nog niet. 🤮

En dan is ze ook nog eens licht ontvlambaar. 😆 pic.twitter.com/gBL2FqCKeW — Koen (@KoenF67) January 6, 2022



Nu al 4x keihard gelachen hierom #LLDL pic.twitter.com/zZvz11WfTc — Demi 🎄 kerstfilm criticus (@halvedemi) January 6, 2022



Kijken jullie ook al uit naar de nieuwe avonturen en uitspraken van Chantal morgenavond?#LLDL #LangLeveDeLiefde — Marcel Koertshuis (@marcel_hgl1970) January 6, 2022

Wil je hele uitzending van Lang Leven de Liefde bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.