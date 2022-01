Kaag in quarantaine na positieve coronatest in nabije omgeving

Slecht nieuws voor D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag: ze moet in quarantaine. Iemand in haar omgeving heeft namelijk corona.

„Iemand in mijn zeer nabije omgeving is positief getest op corona. Zelf heb ik geen klachten”, laat Kaag weten via Twitter. Ze zou morgen met Mark Rutte spreken, hij is formateur van het nieuwe kabinet. Dat gesprek gaat door, maar is digitaal. Het RIVM meldde vandaag overigens een dagrecord aan positieve tests: 24.590.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit sinds gisteren thuis in quarantaine. Iemand in mijn zeer nabije omgeving is positief getest op Corona. Zelf heb ik geen klachten. En de zelftesten zijn tot nu toe gelukkig steeds negatief. Mijn gesprek bij de formateur morgen gaat gewoon door, maar zal digitaal zijn. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 5, 2022

Kaag in quarantaine

In het nieuwe kabinet wordt Sigrid Kaag waarschijnlijk minister van Financiën en vicepremier. Minister van Financiën is een van de belangrijkste ministersposten, in het vorige kabinet was Kaag minister van Buitenlandse Zaken. Ze trad na een aangenomen motie van afkeuring echter af.

Rutte ontvangt deze dagen alle ministers en staatssecretarissen die deel moeten uitmaken van het nieuwe kabinet. Die gesprekken vinden in principe plaats in het Logement, een gebouw op een steenworp afstand van het Binnenhof. Maandag zei hij nog dat hij „hoopvol” is over zijn nieuwe ploeg, maar dat het „een goed Nederlands principe is dat je het in de praktijk laat zien”.

Het gesprek met Robbert Dijkgraaf, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaat leiden, was ook al digitaal. Hij zit in quarantaine in het Haagse Hotel Corona omdat hij recent is teruggekeerd uit de Verenigde Staten, zo liet hij eerder deze week weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een eer om door @D66 te zijn voorgedragen als beoogd minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Gesprek met de formateur vandaag digitaal omdat ik, vers vanuit de VS, vijf dagen in quarantaine zit—in Hotel Corona 😉 pic.twitter.com/MAKHUxeXIr — Robbert Dijkgraaf (@RHDijkgraaf) January 3, 2022

Beëdiging en bordesfoto

Maandag staat de beëdiging bij koning Willem-Alexander en de bordesfoto op de planning. Het is nog maar de vraag of Kaag daar bij kan zijn. Dat ligt aan hoe haar quarantaine verloopt. Wie in haar omgeving besmet is, heeft de D66-leider niet vermeld. Als het gaat om een gezinslid, of iemand anders met wie ze langere tijd binnen 1,5 meter heeft doorgebracht, moet ze tot ten minste vijf dagen na haar laatste contact met die persoon in quarantaine. In dat geval zou ze na een negatieve test bij de GGD weer uit quarantaine mogen en daarmee op tijd zijn voor de beëdiging bij koning Willem-Alexander en de daaropvolgende bordesfoto die voor maandag op de agenda staat.