Nieuw dagrecord: 24.590 positieve tests in een dag

De besmettingen lopen nog steeds op, maar het gaat ineens wel heel hard. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen gisterochtend en vanochtend 24.590 positieve tests geregistreerd. Dat is een dagrecord. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests.

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. Op 18 november meldde het RIVM 23.587 positieve tests. Begin vorige maand, op 2 en 5 december, kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

Vandaag 24.590 positieve tests

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record.

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Volledig gevaccineerd en toch besmet

Veel van de mensen die besmet raken, zijn volledig gevaccineerd. Bij ongeveer twee op de drie mensen die afgelopen maand positief testten, was dat het geval. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het RIVM vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen.

Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere vaccins. Boosterprikken zijn nog niet meegerekend.