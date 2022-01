Hubert Bruls baalt van ‘bal gehakt’-opmerking Op1: ‘Heb redactie aangeschreven’

Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsberaad, was niet blij met de ‘bal gehakt’-opmerking over hem bij talkshow Op1. Hij deed zijn beklag bij de redactie van de talkshow en vindt dat zij hadden moeten ingrijpen.

Eind vorig jaar liet een talkshowgast bij Op1 zich niet al te positief uit over Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. Een vuurwerkverkoper die het niet eens was met de plannen van de veiligheidsberaad noemde de burgemeester een „dikke bal gehakt”.

Mischa Blok interviewde vandaag Bruls voor NPO Radio 1. Daar kwam onder meer het fragment uit Op1 te sprake. De ‘bal gehakt’-opmerking raakte de burgemeester. Hij vertelde dat de vuurwerkverkoper waarschijnlijk „niet beter kan”. Maar Bruls sprak vooral zijn onvrede uit over feit dat „deze man een podium krijgt”. Ook stoorde het hem dat de presentatoren de vuurwerkverkoper niet tegenspraken en ic-baas Diederik Gommers het zelfs weglachte. „Ik heb de redactie van Op1 daar ook op aangeschreven.”

De opmerking van de talkshowgast sloeg op het gewicht en voorkomen van Bruls. De vuurwerkverkoper sprak uit dat „Bruls in januari met 26 oliebollen gaat zitten om te kijken hoe hij die gasten met het vuurwerk even kan pakken”. En daar hadden de presentatoren volgens de burgemeester moeten ingrijpen. „Zij hebben ook een rol in de samenleving.” Het feit dat de Op1-presentatoren het niet voor Bruls opnamen „stak hem nog meer dan de opmerking op zich”.

Olifantenhuid na bedreigingen

Ook vertelde Bruls bij Blok dat hij vaak nazi-opmerkingen naar zich toe geslingerd krijgt en veel haatmails ontvangt. Hij vergeleek de bedreigingen die hij krijgt met die van viroloog Marion Koopmans. Ook oud-coronaminister Hugo de Jonge vertelde eerder dat hij vaak bedreigd wordt. Evenals premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag hebben hier mee te maken. Bruls krijgt onder meer veel beledigingen en opmerkingen over zijn gewicht. Dat raakt hem het meest.

Naar eigen zeggen heeft Bruls een „olifantenhuid” ontwikkeld. Maar ondanks die olifantenhuid hoopt Bruls dat de volgende keer bij een Op1-uitzending bij vergelijkbare opmerkingen wordt ingegrepen. Hieronder vind je het fragment waar Bruls het over had.