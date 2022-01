Veel kaarsjes en tranen op sociale media voor vermiste kleuter Dean (4)

Het levenloze lichaam, vermoedelijk van het vermiste Belgische jongetje Dean (4), dat gisteravond werd gevonden, lag bij een afgelegen parkeerplek. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Deze parkeerplaats bij Neeltje Jans in Zeeland is maar via één weg te bereiken. De vondst heeft veel mensen diep geraakt en zij uiten dat op sociale media. Met foto’s en filmpjes van brandende kaarsen, met tranen en lieve woorden.

Of de 34-jarige verdachte Belg Dave De K. die is aangehouden de politie heeft gewezen op de locatie van het lichaam, wil de woordvoerder niet zeggen. Volgens hem kwamen tijdens het onderzoek „aanwijzingen over de locatie naar voren”.

‘We houden er sterk rekening mee dat het om Dean gaat’

Het staat nog niet vast dat het gaat om het vermiste jongetje, maar de politie houdt daar wel sterk rekening mee. Politie Zeeland meldde dat gisteravond laat op Twitter en in een persbericht.



Zojuist hebben we in Vrouwenpolder een levenloos lichaam van een kind aangetroffen in de zoektocht naar het 4-jarige Belgische jongetje Dean. Een 34-jarige verdachte is eerder deze dag aangehouden. https://t.co/275sCxM2fD — Politie Zeeland (@POL_Zeeland) January 17, 2022

De Nederlandse en Belgische openbare ministeries en rechercheteams overleggen vandaag over het vervolg van de zaak en waar de verdachte berecht zal worden, zegt een zegsvrouw van het OM Zeeland-West-Brabant.

De man had het jongetje woensdag 12 januari meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. Hij was de oppas van het kind. De moeder gaf het kind afgelopen weekend op als vermist. Ook de Nederlandse vriendin van de ontvoerder van Dean is de afgelopen nacht opgepakt. Dat zeggen ingewijden tegen het Belgische persbureau Belga.

Dean, die maandag dood werd gevonden bij het Zeeuwse Neeltje Jans, verbleef geregeld bij De K. en zijn vriendin. Hij logeerde vorige week bij hen in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas.

Zoektocht in zuiden van Nederland

Sinds gistermiddag werd er rekening mee gehouden dat het tweetal waarschijnlijk in het zuiden van Nederland zou zijn. De auto van de man, een grijze Peugeot, werd gevonden bij een bedrijf in Gorinchem in Zuid-Holland. Hijzelf werd aangehouden in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dit gebeurde nadat een getuige een verdachte situatie meldde bij de politie. Over het vermiste jongetje werd gisteravond een Amber Alert uitgegeven. Tijdens de zoektocht werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

De opgepakte man werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor „feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt” van een peuter van 2 jaar, meldde het Oost-Vlaamse parket aan persbureau Belga. „De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018″, aldus het parket. Belgische media en RTL Nieuws melden dat de Belg bij zijn aanhouding zwaar onder invloed was.

Brandende kaarsjes voor Dean

Op sociale media wordt uit alle hoeken verslagen op het nieuws rond de vermiste kleuter Dean en de vermoedelijke vondst van zijn lichaam gereageerd. Hieronder een kort overzicht, waarbij opgemerkt moet worden dat mensen ervan uit gaan dat het levenloze jongetje Dean is, maar dat dat nog niet is bevestigd.



Rest in peace little angel #Dean ✨ — Bɪɴɴᴇᴋᴇ (@_Binneke_) January 18, 2022



Het grootste onrecht in de wereld is de glimlach van een kind afpakken. Jij had moeten blijven lachen, blijven spelen, blijven huppelen door het leven 💔#Dean — Pinar Akbas (@akbaspinar) January 18, 2022



Ach kleine jongen 💔 Ik hou mijn kinderen nog maar eens goed vast, wat een verdriet💔#Dean pic.twitter.com/wg08OsvLID — S.J. (@SJ_Fotografie) January 18, 2022



As a mom, my heart bleeds to hear about the disappearance and death of the 4Y-old #Dean. 💔Unbelievable that a man, convicted for killing a 2Y-old in 2008, only has to serve a 10Y sentence before he gets to do it all over again.

Hug your loved ones tonight, people. https://t.co/jDK2sHnBWo — Kirsten (@Corteki91) January 18, 2022



