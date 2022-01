Hier wordt echt over vergaderd: gaat de koning met coronacoupe op de bordesfoto?

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het druk, want er staat een ‘zeer belangrijk beraad’ op het programma. Het enige agendapunt: gaat koning Willem-Alexander maandag met een ‘coronacoupe’ op de bordesfoto?

Het beraad is serieus, ondanks dat in Nederland door de coronamaatregelen niemand naar de kapper kan. Maar ja, het koningshuis en corona… dat is al twee jaar op sommige momenten ‘een dingetje’. Al zei demissionair premier Mark Rutte onlangs ‘dat het koningshuis zich echt niet boven het volk verheven voelt‘.

Coronacoupe en ministersploeg

Het coronacoupe-balletje kwam aan het rollen toen ANKO, de brancheorganisatie van de kappers in ons land, meldde dat het verwacht dat geen enkele nieuwe minister (en de premier) maandag met fris gekapte kapsel op het bordes verschijnt. De aankomende ministersploeg lijkt gehoor te gaan geven aan de oproep van de Nederlandse kappers over de coronacoupe. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP onder een aantal aankomende bewindslieden.

De kappers roepen het kabinet Rutte IV op om niet met netjes geknipt haar op het bordes te verschijnen voor de traditionele foto. De Nederlandse kappers zijn door de lockdown al een maandje dicht. Een net geknipt kapsel zou een verkeerd signaal afgeven aan burgers en een schoffering van de kappers betekenen.

Hugo de Jonge regelt het met gel

Vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge, straks minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, probeert „het met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen”, zegt hij. Wijzend op zijn coronacoupe van dit moment: „Maar ik vrees dat u ongeveer dit gaat aantreffen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ongeknipt, of met mislukt, zelfgeknipt bloempotmodel? Kom Hugo, laat je niet kennen.https://t.co/U0vLY9dCt2 — Hans Grinwis (@hansgrinwiz) January 6, 2022

ChristenUnie-prominent Carola Schouten, vicepremier in Rutte III als IV en in het nieuwe kabinet minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, verscheen donderdag al met een opgefriste coupe bij het Logement waar Rutte gesprekken met zijn nieuwe ploeg voert. Laten we het ‘bijzonder’ noemen: ze had dat naar eigen zeggen zelf gedaan.

Schouten denkt dat zij haar haar maandag „even gaat föhnen, ik hoop dat dat nog wel mag. Hier en daar een beetje krultang helpt ook nog wel eens.” CDA-politicus Hanke Bruins Slot, beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, laat vandaag weten „dat ik vanochtend al de indruk had dat mijn haar er keurig uitzag”.

Benieuwd naar coronacoupe koning

Nu de discussie door de kappers is aangezwengeld, zullen velen benieuwd zijn naar de coronacoupe van Willem-Alexander. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet vanmiddag weten zich dus nog te beraden op de vraag of de koning met een ‘coronacoupe’ op de bordesfoto gaat. Waarom het überhaupt een agendapunt kan zijn, is niet duidelijk.

Mensen van de RVD zullen wat dat betreft, na onder meer een niet zo handige vakantie en te drukke verjaardag, met de eh… handen in het haar zitten.