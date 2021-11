Stevige winter met sneeuw en ijs op komst volgens Piet Paulusma – klopt dat wel?

Een stevige winter met sneeuw en ijs. Die voorspelling doet weerman Piet Paulusma voor komende winter. Maar in hoeverre klopt dat? Metro vraagt het aan Weeronline.

„Zulke artikelen moet je wel met een korreltje zout nemen”, laat meteoroloog Roosmarijn Knol weten. „Het is makkelijk om te zeggen dat het landschap in Nederland minstens één periode wit zal kleuren, want afgelopen weekend lag er al in sommige delen van het land een laagje sneeuw. Maar de werkelijkheid is dat een seizoensverwachting lastig is om te voorspellen. Het is heel onzeker en kan van week tot week verschillen.”

Toch wil ze niet de hele voorspelling in de prullenbak gooien. „Als er een uitbraak van koude lucht uit Scandinavië of Rusland ons land binnentrekt, is er inderdaad veel kans op ijs en sneeuw. Maar we zien dat de laatste winters in Nederland vrij zacht zijn verlopen, dus het is even afwachten.”

Winter nog onzeker

De weermodellen die wij kennen worden gemaakt aan de hand van verschillende berekeningen. „Verschillende scenario’s worden naast elkaar gelegd en zo komt er een hele gemiddelde verwachting uit”, legt Knol uit. „Daardoor kan het alle kanten op gaan. Ik snap dat mensen graag willen weten waar ze aan toe zijn, maar ondanks het feit dat de rekenkrachten er een stuk nauwkeuriger op zijn geworden dan 20 jaar geleden, kunnen we nog steeds niet de toekomst voorspellen.”

En dus zullen we nog even moeten afwachten of er deze winter weer geschaatst kan worden. Voor de wintersporters van dit jaar is er wel goed nieuws. In de Alpen is er al behoorlijk wat sneeuw gevallen voor de tijd van het jaar: al 40 tot 100 centimeter ligt er nu op de bergen van de pistes. En daar houdt het niet bij op: het komend weekend wordt er meer en meer sneeuw verwacht. Wel zullen de inwoners van de Franse Alpen en Zwitserland moeten oppassen. Niet alleen sneeuw, maar ook een flinke bak wind zal die kant op komen. Waarbij uitschieters tot 150 km/h mogelijk zijn.