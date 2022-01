Burgemeester Utrecht dreigt met boete van 4000 euro voor geopende horeca

Horeca-zaken in Utrecht die vandaag de deuren hebben geopend ondanks de coronaregels, zijn gewaarschuwd door de gemeente. „Als zij niet sluiten, kunnen zij een boete krijgen van 4000 euro”, bevestigde de woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma vanmiddag.

Ordehandhavers hebben onder meer restaurants Sanju Ramen en Gys gevraagd weer dicht te gaan. Mede-eigenaar van Sanju Ramen Mohammad Kashani zegt dat hem gevraagd is de zaak voor 15.00 uur te sluiten. Ook bij hem hebben de boa’s benadrukt dat hij een boete riskeert van 4000 euro.

Horeca-man verkoopt niets: ‘Alles is gratis’

Volgens RTV Utrecht is café het College vandaag als eerste horecazaak alweer gesloten. Na het bezoek van de handhavers sloot het café om 13.00 uur.

Kashani hoopt zijn restaurant open te houden tot de aangegeven sluitingstijd om 17.00 uur. „We demonstreren in onze zaak.” Naar eigen zeggen verkoopt Sanju Ramen niets. „Alles is gratis.”

De laatste horecazaak die zaterdag in Utrecht open was, heeft de deuren inmiddels gesloten. Ordehandhavers hadden Sanju Ramen op de Voorstraat meerdere malen op last van de burgemeester verzocht om dicht te gaan. De eigenaren werden om 15.30 uur gebeld door burgemeester Sharon Dijksma zelf. „Na een goed gesprek hebben we besloten om 16.00 uur dicht te gaan”, vertelt Kashani. „Ons statement is gemaakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opening horecazaken was aangekondigd

Het openen van verschillende zaken werd gisteravond na de corona-persconferentie al aangekondigd. Dit onder de naam Protestactie Utrechtse Horeca en met als reden dat verschillende sectoren in het land vandaag weer open mochten, maar de horeca niet. Een aantal horecazaken in Utrecht ging toch open, ondanks de waarschuwingen van de gemeente dat er gehandhaafd wordt bij het overtreden van coronamaatregelen. „Het is genoeg geweest”, zegt Kim Tielemans, mede-eigenaar van Grand Café Lebowski, vlak bij de Dom in Utrecht.

Café Lebowski is alleen open voor andere horecaondernemers of mensen uit de cultuursector. „We willen niet bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, maar we zijn wel open voor hen die gesloten zijn”, aldus Tielemans. Het café is maar een paar uur open om een statement te maken en houdt zich verder aan de maatregelen. Binnen zaten er iets na 12.00 uur al zo’n dertig bezoekers aan de bar of aan hoge tafels.

In veel meer plaatsen dan alleen Utrecht zijn horeca-zaken vandaag opengegaan. In verschillende steden is het op terrassen gezellig druk.