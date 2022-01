Horecazaken openen op veel plekken toch deuren uit protest tegen maatregelen

Op veel plekken in Nederland gaan horecazaken vandaag toch open. Ze doen dit uit protest. Tijdens de persconferentie op vrijdag werd namelijk bekend dat de horeca voorlopig nog dicht moet blijven. Dat terwijl winkels wel weer open mogen. Meerdere gemeenten hebben al laten weten de protesten toe te staan.

Toen op vrijdag voor de persconferentie naar buiten kwam dat horecazaken net als zalen in de entertainmentsector dicht moeten blijven, werd vol ongeloof gereageerd. Op sommige plekken besloten horecazaken uit protest meteen hun deuren te openen. In het Limburgse Valkenburg en het Zuid-Hollandse Alblasserdam bijvoorbeeld, konden mensen weer op het terras zitten.

Openen horecazaken op sommige plekken niet gedoogd

Naar verwachting zullen vandaag veel meer horecazaken hun deuren openen. Dit doen ze om een statement te maken. Onder meer vijftien Limburgse burgemeesters hebben al aangegeven horecazaken en cultuurinstellingen de gelegenheid te geven om op zaterdag hun deuren te openen.

In de meeste gevallen mogen horecazaken van de gemeente open zijn tot 17.00 uur. Toch zijn er ook uitzonderingen. In Noord-Holland Noord zijn zelfs een aantal gemeenten waar de horeca pas om 20.00 uur dicht moet. Hoorn is een van die gemeenten. De burgemeester van Hoorn heeft laten weten dat het opengaan van de horecazaken op zaterdag gedoogd wordt, maar dat het wel bij dit statement moet blijven.

Toch zal de opening van de horeca op sommige plekken ook niet toegestaan worden. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben al laten weten het statement niet te gedogen. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft juist een tegengestelde oproep gedaan. Zij vragen ondernemers om hun horecazaken juist niet te openen.

Oproep niet mee te doen met protestactie

Volgens de afdeling moeten horecazaken niet meedoen aan een protestactie. „Wij laten ons niet uitlachen voor een dag”, is het argument. Johan de Vos van de Bredase afdeling van KHN meent dat de situatie niet anders zal worden door een protestactie die een dag duurt. „De druk bij ondernemers over de financiële en psychische problemen gaat er niet vanaf door een dag open te gaan”, stelt hij. Bovendien is het lang niet voor alle horecazaken in Nederland haalbaar om op „zo’n korte termijn” de deuren nog te openen.

Gordon heeft laten weten zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum wel te openen. Hij laat via Instagram weten het erg spannend te vinden, maar het wel te doen. „Ik weet niet wat er gaat gebeuren vandaag, maar we gaan het zien”, schrijft de presentator.



‘Zijn open voor iedereen, ook zonder QR-code’

„We zijn open voor iedereen, dus ook zonder QR-code kan je gewoon naar binnen komen. Wel met een mondkapje, op veilige afstand en met je handen gewassen. Dan is er volgens mij niets aan de hand”, meent Gordon. „Ik bedoel, het is treurig genoeg dat het zo moet, maar iemand moet gewoon het signaal geven. Dus ja, laat mij het dan maar zijn. Ik hoop op het beste.”

Mocht het zo ver komen dat de politie horecazaken gaat sluiten, neemt Gordon dat naar eigen zeggen voor lief. „Al wordt het met de politie of de ME gesloten, ik vind het allemaal prima. Maar dan zullen ze het hele land moeten bekeuren, want ik roep al mijn collega’s op om ook open te gaan.”