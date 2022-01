Horeca over versoepelingen en persconferentie: ‘Beleid is stompzinnig’

Waar de detailhandel bijna door het dak springt van vreugde vanwege de versoepelingen, is de horeca op z’n zachtst gezegd niet blij. Winkels mogen vanaf morgen weer helemaal open, vanaf 17.00 uur. Wel uiteraard met een maximum aantal klanten en hygiënemaatregelen, maar klanten hoeven geen afspraak te maken. Maar de horeca? Die krijgt geen enkele ruimte.

Voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen spreekt van „stompzinnigheid” van het kabinet. Hij vraagt zich dan ook af waarom de ruimte niet eerlijk wordt verdeeld, zoals volgens hem was afgesproken. „Waarom de winkels nu alles, en de horeca en de cultuur niets”, aldus een geïrriteerde Willemsen.

Horeca allesbehalve blij met versoepelingen en persconferentie

Volgens hem zal de nieuwe ontwikkeling „als dit het inderdaad is” leiden tot onrust onder de achterban. „Ik verwacht dat horecaondernemers massaal hun deuren open gaan zetten. Ik vraag me ook af waar het verstand van het kabinet is gebleven.”

Om 16.00 uur vandaag ging het KHN een overleg in met de beleidsmakers. In veel steden hebben horecaondernemers al aangekondigd morgen de deuren open te gooien. En in het Limburgse Valkenburg zaten de eerste mensen vandaag al op het terras. Vanaf 10.00 uur openden de cafés, restaurants en winkels hun deuren. Burgemeester Daan Prevoo gaf daar toestemming voor. Hij ziet het openen van de horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht.

Morgen gebeurt datzelfde in onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen. Vijftien Limburgse burgemeesters bieden horeca en cultuurinstellingen morgen de ruimte om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan.

ID&T: ‘Gehele cultuur- en evenementensector volledig genegeerd’

Waar de nieuwe versoepelingen ook steken, is in de cultuur- en evenementensector. De CEO van ID&T, Ritty van Straalen, kan niet begrijpen dat die hele sector „volledig genegeerd” wordt. Volgens hem lag de focus telkens op de druk op de zorg en heeft de omikron niet het gevreesde effect op de zorg. De ziekenhuiscijfers dalen namelijk. „Dat maakt de maatregelen dan ook totaal niet in verhouding met de sociaal-economische impact van de maatregelen. En iedereen voelt dat”, zegt hij.

„Het valt niet te rijmen dat de gehele cultuur en evenementensector volledig genegeerd is in deze ronde van minimale versoepelingen. Wij vragen het kabinet al maanden om perspectief te bieden en met een langetermijnvisie te komen. Wat daarvan is uitgelekt, is echter totaal niet werkbaar in de praktijk en kunnen we als branche niet serieus nemen”, aldus de CEO. Het bedrijf roept het kabinet op om een ‘voorbeeld te nemen aan Spanje’. Dat land wil het coronavirus namelijk behandelen als een griep en wil terugkeren naar het normale leven.

„Het kabinet moet zo snel mogelijk met oplossingen komen die leiden tot een snelle opening van onze branche, op 100 procent capaciteit welteverstaan. We hebben meerdere malen laten zien dat dat veilig kan. We gaan er dan ook vanuit dat de culture sector na het nieuwe weegmoment over tien dagen eindelijk van het slot mag.”