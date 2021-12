Het gaat nu snel: eerste dertigers mogen afspraak plannen voor de boosterprik

De eerste dertigers zijn aan de beurt om op grond van hun geboortejaar een afspraak voor een boosterprik te maken. Mensen die in 1981 en 1982 zijn geboren, kunnen hun vaccinatie vanaf nu regelen.

Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge vandaag onder meer op Twitter aangekondigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De eerste dertigers mogen. 1981 en 1982 zijn aan de beurt. Maak de afspraak voor de #oppepprik online.

🕚 Vanaf 11:00 uur via:

💻 https://t.co/atuKEXyXpm

💡 Zie voor uitleg: https://t.co/PbayVuQaoV

ℹ️ Lees meer en zie altijd welk jaar aan de beurt is op: https://t.co/oKdX3cjU4C pic.twitter.com/o1EiB1RXKH — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 28, 2021

Het gaat plots snel met de boosterprik

Het gaat opeens veel sneller dan eerder het geval was, als we het over een afspraak maken voor de boosterprik hebben. Eerste kerstdag kregen de eerste veertigers te horen dat zij in aanmerking komen voor een derde vaccinatie, als zij dat willen. Vier dage later zijn we al tien levensjaren verder.

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.

Voor 1 februari kan iedereen vanaf 18 geprikt zijn

Volgens de meest recente cijfers, van eind vorige week, zijn tot dusver 2,3 miljoen boosterprikken gezet. Daarnaast hebben meer dan 127.000 mensen een aanvullende prik gekregen omdat ze een ernstige afweerstoornis hebben. Het is de bedoeling alle 18-plussers die gevaccineerd kunnen worden, voor 1 februari geprikt te hebben.

Voor 70-plussers die moeite hebben met het online een afspraak maken van de boosterprik is een speciale telefoonlijn in het leven geroepen. De speciale belmogelijkheden voor 70-plussers zijn in trek bleek gisteren. GGD Hart voor Brabant heeft tot gisteren al ongeveer 200 vaccinaties gezet bij de mensen die via het speciale doorkiesnummer belden. Ook zijn op deze manier nog eens 200 afspraken gemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is druk op de telefoonlijn voor Vaccineren. Een afspraak maken voor de boosterprik kan ook online. Oudere familie, buren of vrienden kunnen hier soms wel wat hulp bij gebruiken. Ken je iemand uit 1939 of eerder? Help hen aan een afspraak via https://t.co/MjnBpgjE2T #extraprik pic.twitter.com/WYrLuB97nt — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) November 26, 2021

„We verwachten dat dat er meer worden in de loop van de week”, aldus een woordvoerster. De mogelijkheid wordt sinds donderdag aangeboden. Het speciale telefoonnummer van de GGD Zeeland is sinds de opening vrijdag ook al honderden keren gebeld. „Vrijdag zijn er 200 afspraken gemaakt en maandag tot 11.00 uur waren er 170 bellers”, zegt een woordvoerster van de Zeeuwse GGD. Volgens haar reageren ouderen positief op de speciale lijn om een afspraak te maken voor de booster tegen het coronavirus.