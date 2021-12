Ventileren helpt om besmettingen te beperken, maar niet voorkomen

Hoewel goed ventileren al een tijdje in de basismaatregelen staat, was er nog geen duidelijkheid over in hoeverre dit helpt om coronabesmettingen te voorkomen. Het RIVM concludeert nu in een nieuw rapport dat ventileren wel degelijk effect heeft.

Helemaal voorkomen kan ventilatie die besmettingen echter niet, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vooral in clubs en concertzalen veel effect

Het RIVM deed onderzoek naar het effect van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op ‘aerogene transmissie’. Aerogene transmissie ontstaat wanneer het coronavirus langere tijd in de lucht blijft zweven, en zo via kleine druppeltjes via de neus binnenkomt. Op deze manier kan ook een besmetting op een grotere afstand dan anderhalve meter ontstaan. Het is al langere tijd bekend dat ventileren de kans op het verspreiden van virussen aanzienlijk verkleint. Zo staat in het Bouwbesluit 2012 een aantal minimale eisen voor ventilatie.

Hoe groot dit effect is, heeft het RIVM nu onderzocht in verschillende binnenruimten. Het instituut keek onder andere naar nachtclubs, klaslokalen, kantoorruimtes en supermarkten. Het RIVM concludeert dat vooral op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals concertzalen en clubs, dat ventileren het aantal besmettingen aanzienlijk kan verkleinen.

Ventilatie biedt geen garantie

Maar: ventilatie neemt het risico op aerogene transmissie nooit helemaal weg, schrijft het RIVM in het rapport. „Ook bij heel veel ventilatie, waarbij de binnenlucht bijvoorbeeld elke twee minuten helemaal wordt ververst, blijft een kans bestaan dat het virus op deze manier wordt overgedragen.” In het onderzoek is niet gekeken naar andere manieren van besmetting, zoals besmetting binnen anderhalve meter.

‘Je meent het’

Uit verschillende reacties op Twitter blijkt dat mensen vinden dat het RIVM hier een open deur mee intrapt. Opiniepeiler Maurice de Hond kwam vorig jaar al met de bewering dat ventilatie een belangrijke factor in het bestrijden van het coronavirus is. Veel mensen schaarden zich destijds achter hem. Een officieel onderzoek naar besmetting via aerosolen bleef volgens mensen te lang uit. „Hoeveel levens had dit kunnen redden?”, schrijft iemand.



Alsof ze het zelf hebben bedacht nu. Maurice de Hond zei dit meteen al. En ik ben geen fan van hem maar dit verhaal klonk meteen al heel logisch. Buiten sporten is dan dus ook geen probleem lijkt me… logischhttps://nos.nl/ttapp pic.twitter.com/cEAp2Q93XI — Rick (@DeKikker72) December 15, 2021



Maurice de Hond heeft al 2 jaar gelijk, gaan ze nog sorry zeggen ? — Frank (@hollywoodFra) December 15, 2021



