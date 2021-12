Thierry Baudet vandaag voor rechter om holocaustvergelijkingen

FVD-leider Thierry Baudet moet zich vandaag tijdens een kort geding verantwoorden voor zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust. Joodse organisaties eisen bij de rechter dat het Tweede Kamerlid de uitspraken van social media verwijdert.

De rechtszaak is aangespannen door het Centrum van Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. Het geding wordt gesteund door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

Thierry Baudet vergelijkt coronamaatregelen met Holocaust

Baudet deed de uitspraken over de coronamaatregelen van het kabinet in november op Twitter. Hij vond dat ongevaccineerde mensen „de nieuwe Joden” zijn en dat „de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers” zijn. Ook plaatste hij drie foto’s naast elkaar, van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie, een foto waarmee Baudet suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht, en een foto van een kind dat na zwemles buiten wordt afgedroogd.

De FVD-leider deed deze uitspraken in een reactie op opinipeiler Maurice de Hond, die zelf ook een vergelijking maakte met de situatie van zijn Joodse ouders.

Kort geding tegen FDV-leider

Het Centraal Joods Overleg en het CIDI stappen nu naar de rechter omdat zij vinden dat Baudet met deze opmerkingen en beelden de Holocaust bagatelliseert. De twee organisaties vinden de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze eisen bij de Amsterdamse rechtbank dat Baudet de uitlatingen verwijdert van sociale platforms. Doet hij dat niet, dan eisen zij een dwangsom van 25.000 euro per dag. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt in kader van het coronadebat. De zaak is voor belangstellenden vanaf 13.30 uur te volgen via een livestream.

Reacties van politici

Andere Kamerleden lieten in november al weten afstand te doen van de uitspraken van Thierry Baudet. D66-leider Sigrid Kaag vond dat hij „het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toebrengt.” Ook minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet aan RTL Nieuws weten dat hij de uitspraken „smakeloos en schunnig” vond. „En daar spreek ik me normerend op uit.” Een norm opstellen is echter lastig, omdat politici onschendbaarheid genieten voor de uitspraken die zij in de Tweede Kamer doen. Zij mogen daar nooit voor worden vervolgd. Omdat Baudet de uitspraken ook op andere plekken heeft gedaan, ligt de situatie iets anders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diep geraakt door de nieuwsbrief van @mauricedehond vanochtend. Hij heeft zo gelijk: de situatie van nu ís met de jaren ‘30 en ‘40 te vergelijken. De onvaccineerden zíjn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB-ers. There, I said it. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.