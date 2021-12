Ernst Kuipers: ‘Ministerie van Volksgezondheid wilde geen buitenlandse medische hulp’

Ernst Kuipers en Jaap van Dissel gaven vandaag tijdens de technische briefing van de Tweede Kamer meer duidelijkheid over het coronavirus. Hier vertelde Kuipers dat de zorgsector een plan had om medische mankracht uit het buitenland te halen. Maar het ministerie van Volksgezondheid wilde deze buitenlandse hulp niet invliegen.

Kamerleden kregen tijdens de vergadering van vandaag meer informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel, directeur an het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, beantwoordden daar vragen.

Ministerie Volksgezondheid weigerde buitenlandse medische hulp

Volgens Kuipers had de zorgsector een plan om artsen en verpleegkundigen uit het buitenland te halen. Dit om de capaciteit van de intensive cares te vergroten. Ook wilde de sector behandelingen op bepaalde plekken concentreren. Maar het ministerie van Volksgezondheid stribbelde hierin tegen.

Door dat plan zouden de ic’s honderden extra bedden krijgen. Maar het ministerie wilde dat de zorgsector andere opties overwoog, volgens Kuipers. Daarna werd gekeken of studenten meer ingezet konden worden. Vaker klonk vanuit verschillende hoeken kritiek op het overheidsbeleid en het uitbreiden van de ic-capaciteit. Want waarom investeerde de overheid niet in de zorg? Kuipers ging tijdens de briefing verder niet in op de redenen van het ministerie om buitenlands zorgpersoneel niet in te vliegen. Maar wel belichtte hij dat dat niet eenvoudig is. „Je moet mensen hiernaartoe halen, teams formeren, zo nodig extra opleiden. Dat is kostbaar.” Op de Caribische eilanden Aruba en Curaçao werden wel artsen en verpleegkundigen uit het buitenland ingezet. Maar dat bleek uiteindelijk een kostbare investering. „Toen deze mensen er klaar voor waren, was de golf door vaccinatie grotendeels voorbij”, aldus Kuipers.

Ernst Kuipers waarschuwt voor lange wachtlijsten reguliere zorg

Ook kwamen de wachtlijsten binnen de reguliere zorg ter sprake in de vergadering. Kuipers vertelt dat bijvoorbeeld een heupoperatie momenteel nog maanden op zich laat wachten. Hoewel ziekenhuizen de afgelopen dagen minder nieuwe coronapatiënten opnemen, blijft de druk op de zorg hoog. Want door de komst van de Omikron-variant vreest men voor een nieuwe golf. Planbare behandelingen en operaties worden daardoor vooruitgeschoven.

En dat betekent dat patiënten met uitgestelde behandeling nog moeten wachten. Dit geldt volgens Kuipers ook in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. „Als iemand een versleten heup heeft en niet mobiel is, is drie maanden wachten buitengewoon lang. Bovendien leidt het potentieel tot gezondheidsschade. Dit heeft grote impact.”