Slecht nieuw voor fans van Billy boekenkast: prijzen IKEA gaan flink omhoog

IKEA heeft de prijzen van een deel van zijn producten verhoogd als een gevolg van duurdere grondstoffen en transport. Wereldwijd gaan de prijzen met 9 procent omhoog. Hoeveel duurder de producten in Nederland precies worden, is niet bekend.

De meubelgigant bevestigde dit vandaag naar aanleiding van berichtgeving van de Britse krant The Guardian.

Prijzen IKEA omhoog

IKEA wil niet zeggen met hoeveel procent de prijzen in Nederland gaan stijgen, laat een woordvoerder weten. „Een percentage zegt namelijk weinig, omdat we meer dan 10.000 producten in ons assortiment hebben in ver uiteenlopende prijsklassen”, zegt ze hierover. Het bedrijf wil per product en productfamilie kijken onder meer kijken naar wat de concurrentie doet en wat de prijzen zijn bij IKEA in andere landen. „We beschermen de prijs van onze populaire producten ten opzichte van de concurrentie.”

Dat zou kunnen betekenen dat de bestsellers, zoals de Billy boekenkast en het Malm bed, minder duur worden dan sommige andere producten. Eerder dit jaar verdwenen sommige producten tijdelijk helemaal uit het assortiment, als gevolg van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Die problemen worden onder meer veroorzaakt door de coronacrisis. Toen zei IKEA echter nog dat het niet van plan was om de hogere grondstof- en transportprijzen door te berekenen aan klanten.

Wereldwijde problemen

Nu komen ze daar toch op terug. Het bedrijf heeft laten weten dat het erop rekent dat de problemen en daarmee ook de tekorten in de voorraden tot nog zeker midden volgen jaar aan zullen houden. IKEA ziet zich nu genoodzaakt om de prijzen te verhogen omdat het „niet immuun is voor de macro-economische ontwikkelingen”, aldus de woordvoerder.

Door diezelfde problemen maakte koopjeswinkel Action eerder dit jaar al bekend dat ze met stijgende prijzen zouden komen. Ook zij kregen te maken met bevoorradingsproblemen door onder andere containertekorten en stijgende grondstofprijzen. „Op termijn kan deze situatie voor een aantal artikelen van Action leiden tot veranderende prijzen”, liet de budgetketen in augustus weten.