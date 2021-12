Meer ministers bekend: Dennis Wiersma, Rob Jetten en volgt Ernst Kuipers Hugo de Jonge op?

Nog even en dan presenteert het nieuwe kabinet zich op het bordes. De portefeuilles zijn inmiddels verdeeld en de namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen druppelen binnen. Sigrid Kaag, Dennis Wiersma en Rob Jetten hebben definitief een ministerschap te pakken. En volgt Ernst Kuipers dan toch Hugo de Jonge op?

De naam Sigrid Kaag is definitief verbonden aan de nieuwe minister van Financiën. Ook mag zij zichzelf vicepremier noemen. Zij wordt de eerste vrouwelijke minister van Financiën. CDA-leider Wopke Hoekstra heeft zijn positie overgedragen aan Kaag. Waar hij terechtkomt is nog niet officieel bekend. Hoewel geluiden klinken voor minister Buitenlandse Zaken, schrijft RTL Nieuws.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Sigrid Kaag, u beloofde in het RTL verkiezingsdebat: ‘Als D66 weer gaat regeren, is minimaal tien procent van de bewindslieden van kleur of van niet-westerse komaf’. ‘Beloven en geven is twee'. Wij rekenen op uw nieuw leiderschap. 🙏🏽 — Carlo Strijk (@CarloStrijk) December 31, 2021

Ernst Kuipers op stoel van Hugo de Jonge

De ministernamen rollen stuk voor stuk Den Haag uit. Hoewel Hugo de Jonge (CDA) zijn positie als minister van Volksgezondheid overdraagt aan iemand anders, blijft hij minister. Hij wordt de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Coronadeskundige Ernst Kuipers lijkt de positie van Hugo de Jonge te krijgen. Hij is de beoogde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over D66’er Rob Jetten klonken ook al ministergeluiden. Hoewel men eerst dacht dat hij bij Defensie zou plaatsnemen, blijkt Jetten minister van Klimaat en Energie te worden. Daarmee verlaat hij de Tweede Kamer en krijgt hij een plekje in het kabinet. De post van Defensie is vergeven aan Kasja Ollongeren, die we kennen van de Omtzigtgate. Wetenschapper Robbert Dijkgraaf (D66), die je wellicht kent van De Wereld Draait Door, wordt minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan dit bericht bevestigen noch ontkennen. pic.twitter.com/PohnerVptw — Rob Jetten (@RobJetten) December 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond om 20:30 op NPO 1 bespreekt Robbert Dijkgraaf de doorbraken van 2021: Kunnen we mRNA-vaccins ook gebruiken tegen malaria, HIV en andere ziektes? Hoe werkt het kwantumkompas waarmee roodborstjes nooit verdwalen? En zijn algoritmes al slimmer dan wetenschappers? pic.twitter.com/4PGAlygzwI — MatthijsGaatDoor (@gaat_door) December 23, 2021

Ministers VVD en CU

Carola Schouten (CU) wordt minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ook twee nieuwe CU-gezichten krijgen een ministerstoel. Henk Staghouwer (CU) wordt minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En Maarten van Ooijen (CU) wordt staatssecretaris Jeugd en Preventie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een prachtige uitdaging, een grote eer. Maar vooral een verantwoordelijkheid die ik met volle overgave bereid ben aan te gaan.👇 https://t.co/MOYed86QMO — Maarten van Ooijen (@MaartenOoijen) December 30, 2021

De VVD levert naast de premier nog zeven ministers. Dennis Wiersma wordt minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Christianne van der Wal wordt minister voor Natuur en Stikstof. Verder lijkt Micky Adriaansens minister van Economische Zaken te worden. Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt in het nieuwe kabinet minister van Justitie en Veiligheid en neemt het stokje over van Ferd Grapperhaus. Mark Harbers wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeer veel dank @ferdgrapperhaus, voor je niet aflatende steun en inzet voor Nederland. We werkten al samen voor het CDA in Amsterdam en later als ministers onder andere in de strijd tegen witwassen. Ik waardeer onze vriendschap enorm en wens je alle goeds. #Bedankt pic.twitter.com/29J5J2encs — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) December 30, 2021

Nieuwe gezichten vanuit de VVD zijn europarlementariër Liesje Schreinemacher als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en zorgbestuurder Conny Helder, die minister voor Langdurige Zorg wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

💻De machtspositie van Big Tech bedrijven is enorm groot. Europarlementariër @LSchreinemacher werkt mee aan een belangrijk wetgevingsvoorstel om machtsmisbruik aan te pakken. Dit voorstel geeft consumenten en ondernemers keuzevrijheid en brengt de digitale markt meer in balans. pic.twitter.com/9cXgWILtf5 — VVD Europa (@VVD_Europa) December 16, 2021

Officiële bekendmaking ministers en staatsecretarissen

Ook zijn meerdere staatssecretarissen bekend. Zo klinken de namen van Eric van den Burg (Asiel en Migratie), Christophe van der Maat (Defensie) en Aukje de Vries (Financiën).

2 januari volgt de officiële bekendmaking van de nieuwe ministers en staatsecretarissen. De kandidaten voor die titels komen maandag 3 tot en met donderdag 6 januari bij elkaar. De beëdiging van het nieuwe kabinet wordt maandag 10 januari verwacht.