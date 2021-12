Nu al de warmste oudejaarsdag ooit gemeten: maar blijft het ook droog?

De dag is nog maar net begonnen en alle warmterecords zijn al gesneuveld. Afgelopen nacht liep de temperatuur in De Bilt op tot 14,4 graden en daarmee is het de warmste oudejaarsdag ooit gemeten.

Maar hoge temperaturen in de winter betekenen ook vaak nattigheid. Gaan we het vanavond droog houden?

Warmste oudejaarsdag ooit

Een temperatuur van 14,4 graden op oudejaarsdag is best uitzonderlijk. De gemiddelde temperatuur van deze dag ligt in het huidige klimaat namelijk op 6 graden. Deze gemiddelde temperatuur stijgt in de afgelopen jaar echter wel flink. Tien jaar geleden lag deze namelijk nog op 5 graden, en in de vorige eeuw was dat 4 graden. Het komt steeds vaker voor dat de temperatuur op oudejaarsdag in de dubbele cijfers ligt. In de vorige eeuw kwam het in totaal tien keer voor, en in deze eeuw is het al zes keer voorgekomen.

Het vorige warmterecord komt uit 2017. Toen werd er op oudejaarsdag een temperatuur van 13,7 graden in De Bilt gemeten. Vandaag zijn we daar al overheen gegaan, als gevolg van een zachte lucht die met de zuidwestenwind onze kant is opgekomen. Bij het warmterecord in 2017, werd het echter ook meteen de natste oudejaarsdag ooit gemeten, met maar liefst 39,3 mm regen in De Bilt. Gaan we dat dit jaar ook zien?

Regen tijdens jaarwisseling?

Er is goed nieuws: nee. Vanmiddag kunnen er in het noorden enkele buien vallen, maar volgens Weeronline.nl gaan we het op oudejaarsavond droog houden. Rond de jaarwisseling gaat de temperatuur dalen naar 11 tot 12 graden, wat nog steeds behoorlijk warm is. De bewolking houdt wel aan, net als een stevige zuidwestenwind, maar neerslag hoeven we vannacht niet te verwachten. Dat betekent dat je droog én relatief warm je buren op straat een gelukkig nieuw jaar kunt wensen. En misschien naar wat vuurwerk kunt kijken, want boa’s hebben al laten weten dat zij niet actief gaan handhaven op het afsteken van vuurwerk.