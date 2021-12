Homofoob of humor? Twitter reageert massaal op gerucht Rob Jetten als minister van Defensie

De kabinetsformatie is voorbij, het regeerakkoord ligt klaar en straks is het ook tijd om de ministeries te verdelen. Als minister van Defensie wordt DD6’er Rob Jetten genoemd, die zelf nog niks heeft bevestigd. Op Twitter reageren mensen massaal op deze speculaties. Daar zitten helaas ook homofobe reacties bij, maar Rob Jetten pakt die reacties zelf sportief op.

In de defensiepodcast Delta Tango van De Telegraaf kwam het woensdag al ter sprake. Hoewel de verdeling van departementen nog lang niet vast ligt, gonzen geruchten over nieuwe ministers wel al. In de podcast vertelt defensieverslaggever Olof van Joolen dat hij van Haagse collega’s hoorde dat D66 een departement claimt in de hoek van buitenland/defensie. „En de eerste namen die ik hoor zijn die van Salima Belhaj, het Kamerlid dat defensie gedaan heeft. En Rob Jetten.”

Rob Jetten als nieuwe minister van Defensie?

Tot verbazing bij mede presentator Silvan Schoonhoven. „Rob Jetten?” Van Joolen begrijpt die verbazing en denkt dat Jetten het nog best „lastig” kan krijgen binnen Defensie. Vooral omdat de krijgsmacht zelf graag een oud-militair op die positie ziet. Maar toch denkt hij ook dat Jetten kundig en capabel is om de grote problemen binnen Defensie op te lossen.

Op Twitter deelt men al druk hun mening over deze geruchten. Hoewel sommige twitteraars hun lof uitspreken over Jetten, is niet iedereen voorstander van de D66’er. Dat levert op het social media-platform ook een golf aan homofobe reacties op. In de tweets wordt de geaardheid van de politicus veelvoudig genoemd en door sommige twitteraars zelfs bespot.



Je zal maar als comandotroep of zwarte barret ergens in oorlogsgebied je baas moeten ontvangen en dat is dan die nicht van een Rob Jetten. Ook nog een broekie met 0 ervaring. Dan schaam je je toch kapot? — TheTruth (@DutchinSpain75) December 23, 2021



De defensieraketten

Van Rob Jetten

Met zijn dikke tetten

Gaan de vijand te pletten

Niemand die het hem kan beletten — Abt Mordicus (@AbMordicus) December 23, 2021



Rob jetten gaat als minister van defensie zijn leger hervormen.

It's a shame! pic.twitter.com/eUs6IxXo86 — 𝔽𝕝𝕚𝕔𝕜 (@Backup_fis) December 23, 2021



Mag hopen dat de Belgen binnenvallen vóórdat Rob Jetten minister van Defensie wordt. Dit is toch een geintje hè…? Toch?? — Jaap  (@jaapengel79) December 23, 2021



Rob Jetten mogelijk minister van Defensie. Ik moest meteen aan dit nummer van Willeke Alberti denken: https://t.co/v6VhD4hNnW — Timster (@Tim_Timster) December 23, 2021



Hoe lang geven jullie Rob Jetten als hij Defensie gaat leiden?

Of moet ik vragen hoe lang jullie defensie geven? 😂😂😂 — CGkwek (@CGkwek) December 23, 2021

Homofobe reacties op Twitter

Hoewel de homofobe reacties je op Twitter niet kunnen ontgaan, uiten ook veel twitteraars hun zorgen over deze geluiden. Zij spreken uit dat de geaardheid van een politicus geen rol moet spelen. Hoewel sommigen ook de humor van bepaalde tweets kunnen inzien.



Ik vraag me vooral af wat er mis is met mensen? Onbegrijpelijk dat op basis van geaardheid Rob Jetten haast wordt afgeschreven als waardig Minister van Defensie. — Martin (@AR146XI) December 24, 2021



Zou ik stemmen op Rob Jetten? Nee!❌

Vind ik hem een geschikte min v defensie? Nee!❌

Heeft dat te maken met geaardheid? Nee!❌

Is het absurd, verwerpelijk en kwetsend wat 'men' hierover allemaal op twitter gooit? Zeker! 🤮@RobJetten 💝 — Frank (@_Frank_h_88_) December 24, 2021



Nederlanders: we motten geen moslims, want die hebben een hekel aan homo's.

Ook Nederlanders: ha ha, Rob Jetten is homo, die kan geen Minister van Defensie worden.#zucht — Jasper Bos ⌛ (@JasperBosZwolle) December 23, 2021



Rob Jetten Minister Defensie? Die moet je niet 'op je six' hebben. — Joachim Stiller (@joachimstiller8) December 23, 2021

Rob Jetten reageert

Rob Jetten zelf reageerde op zijn eigen manier op alle commotie. En dat konden veel twitteraars wel waarderen. Of hij daadwerkelijk minister van Defensie wordt, laat hij voorlopig nog in het midden.



Hulde aan Rob Jetten die alle homohaat zo pareert. https://t.co/SkQBqp5pHi — Eric Sol (@soleric) December 23, 2021

De speculaties over de nieuwe ministers zijn in volle gang. Inmiddels is bekend dat coronaminister Hugo de Jonge niet opnieuw minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt. Ook over zijn opvolger werd op social media al druk geroezemoesd. Zo vielen namen als oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levie, coronadeskundige Ernst Kuipers en D66’er Jan Paternotte als zijn mogelijke opvolgers.