Hardere lockdown waarschijnlijk vandaag aangekondigd, dit weekend van kracht

Hoogstwaarschijnlijk worden nieuwe, strengere coronamaatregelen vandaag al aangekondigd in een nieuwe persconferentie. Dat zeggen bronnen rondom het demissionaire kabinet tegen de NOS. Het is goed mogelijk dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vanavond in hun toespraken vertellen dat een harde lockdown onvermijdelijk is en dat deze dit weekend al ingaat.

Het OMT stelde gisteren al voor om zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. Die moet een snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus afremmen. Vanochtend heeft het demissionaire kabinet een overleg met de burgemeesters. ‘s Middags is er een extra ministerberaad over het OMT-advies. In dat spoedberaad zal het demissionaire kabinet besluiten in hoeverre zij het advies opvolgen. Het lijkt er echter niet op alsof er aan het advies van het OMT veel gesleuteld wordt.

Volledige lockdown mogelijk dit weekend al van kracht

De NOS meldt dat het de verwachting is dat het advies tot een volledige lockdown wordt overgenomen en dit weekend al ingaat. Dat zou betekenen dat – naar alle waarschijnlijkheid – vanaf zondag alle sectoren de deuren sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, apotheken en drogisterijen. Door nu strengere maatregelen aan te kondigen en in te voeren, willen de beleidsbepalers een stormloop op restaurants en winkels tegengaan. Zeker met kerst voor de deur willen veel Nederlanders in de laatste week nog volop kerstinkopen doen.

Opvallend is dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames al enkele dagen lijkt af te vlakken of zelfs lijkt te dalen. Toch zijn strengere maatregelen volgens het OMT onvermijdelijk vanwege de besmettelijkheid van de omikronvariant. Het zal volgens de OMT-leden niet lang duren voordat deze besmettelijkere variant de overhand neemt en de deltavariant verstoot. Premier Mark Rutte zei eerder al „niet hoopvol” te zijn over de ontwikkelingen rond de nieuwe variant. Coronaminister Hugo de Jonge zinspeelde vrijdag na afloop van de ministerraad al op extra maatregelen.

Alhoewel vaststaat dat de omikronvariant besmettelijker is dan eerdere varianten, is over het ziekteverloop nog weinig bekend. Het OMT wil het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe golf aan besmettingen voorkomen, zodat ziekenhuizen een eventuele toestroom aan coronapatiënten blijft bespaard. „We weten pas over enkele weken meer over het ziektebeeld na een besmetting met de omikronvariant, maar dan is het mogelijk al te laat”, zei OMT-lid Marion Koopmans gisterenavond bij Op1. De viroloog, die de laatste tijd ernstig wordt bedreigd, stelde daarom dat het advies van een harde lockdown onvermijdelijk was. Een avondlockdown ligt overigens niet voor de hand.



Viroloog @MarionKoopmans onderzocht eigenhandig levende monsters van de #omikronvariant. “We kunnen nu niet nog twee of drie weken wachten tot we zeker weten hoe ernstig deze variant is. In de komende weken komt er meer informatie over de ernst van de ziekte.” #Op1 pic.twitter.com/GMaoSbCq24 — Op1 (@op1npo) December 17, 2021

Ondernemers vol ongeloof: ‘Dit is een enorme klap’

De strengere maatregelen betekenen opnieuw een bittere pil voor ondernemers. „Aan het begin van de pandemie stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar nu hebben ze samen zo’n 20 miljard euro belastingschuld, private schulden en zijn er nog maar weinig reserves”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van belangenorganisatie Ondernemend Nederland. „Ik ben bang dat hun weerstand heel erg is afgenomen.”

Vanuit de detailhandel klinkt ongeloof over de dreigende sluiting van niet-essentiële winkels. „Het is natuurlijk een advies, maar stel dat dit advies 100 procent wordt overgenomen, dan is dat een enorme klap. Niet alleen voor de sector maar ook voor de samenleving”, zegt een woordvoerder van branchevereniging INretail. „Als je één week voor kerst, waarin mensen nog allerlei dingen willen regelen, alles dichtgooit vraag ik mij af of dit een intelligente aanpak is.”