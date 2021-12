Ic-arts kritisch op harde lockdown bij Op1: ‘Er komen niet duizenden op ic’

Armand Girbes, ic-arts en hoofd van de ic-afdeling in het Amsterdam UMC, twijfelt aan strengere maatregelen die het demissionaire kabinet waarschijnlijk vandaag zal aankondigen. Dat liet hij gisterenavond bij Op1 blijken. Volgens de ic-arts schort het een en ander aan de modellen waarop het OMT zich baseert. Ook vindt hij de tijd rijp om op een andere manier naar de coronacrisis te kijken. „We willen altijd alles maar voorkomen en in de hand hebben, maar dat kan niet.”

Girbes zet zijn vraagtekens bij de doemscenario’s die uit de modellen van het OMT komen. Zo stelde Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM en OMT-hoofd, deze week dat de omikronvariant kan leiden tot ruim 100 ic-opnames van coronapatiënten per dag. Bij Beau stelde OMT-lid Diederik Gommers gisterenavond dat 4.000 tot 6.000 mensen in Nederland het gevaar lopen op de ic terecht te komen met corona.

Ic-arts over modellen OMT: ‘Te onbetrouwbaar’

De ic-arts van het Amsterdam UMC heeft zijn twijfels over de lezingen van Van Dissel en Gommers. „Het probleem met de modellen is dat die zo betrouwbaar zijn als de informatie die erin wordt gestopt. Maar we weten nog erg weinig over de omikronvariant”, zei Girbes bij Op1. „In Zuid-Afrika zien we in ieder geval niet meer ziekenhuisopnames.”

Op Twitter onderbouwde hij dat al met een onderzoek uit dat land, waar de nieuwe coronavariant als eerste werd ontdekt. „Omikron veroorzaakt meer infecties, maar minder ziekenhuisopnames dan delta”, was daarvan de uitkomst. Oftewel: de nieuwe coronavariant is besmettelijker, maar minder ziekmakend. Wel houdt het ic-hoofd van het Amsterdam UMC een slag om de arm: er is nog weinig bekend.



‘Over enkele weken meer bekend, maar dan mogelijk te laat’

Ook OMT-lid Marion Koopmans zat gisterenavond bij Op1 en vertelde dat recente gegevens uit Hong Kong lieten zien dat het virus zich minder diep in de longen wist te nestelen. „Dat is gunstig, want dat zou betekenen dat mensen minder ziek worden.” Volgens haar is er over enkele weken meer bekend over hoe ziekmakend de nieuwe variant is.

Het OMT wil echter het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe golf aan besmettingen voorkomen, zodat ziekenhuizen een eventuele toestroom aan coronapatiënten blijft bespaard. „We weten pas over enkele weken meer over het ziektebeeld na een besmetting met de omikronvariant, maar dan is het mogelijk al te laat”, zei OMT-lid Marion Koopmans gisterenavond.

Vanwege de beschikbare data, vindt Girbes het niet te verkopen dat er harde maatregelen worden getroffen. Die zijn gestoeld op rampscenario’s die volgens hem niet aan de orde zijn. „Ik heb eens rondgebeld met collega’s in Europa, maar nergens zien ze een stijging van het aantal patiënten. De algemene tendens is dat er juist een geleidelijke afname is in de aantallen ziekenhuisopnames.”



Girbes: ‘Altijd alles maar in de hand willen hebben kan niet’

Ook wil hij het gevaar van het coronavirus in perspectief plaatsen. „Er liggen 620 coronapatiënten op de ic op een bevolking van zo’n 18 miljoen mensen. We hebben niet te maken met een virus dat honderdduizenden mensen ernstig ziek maakt en waar tig duizend mensen mee op de ic belanden.” Volgens hem moeten mensen accepteren dat corona een blijvertje is en is het wellicht tijd om een andere koers te varen. „We moeten accepteren dat corona onderdeel van ons leven blijft en iets is waar je aan dood kunt gaan. Iedereen gaat nu eenmaal ergens aan dood.”

„Maar wat nou als de prognoses wel kloppen? Dat er inderdaad elke dag 100 coronapatiënten bijkomen op de ic. Dan overlijden er toch wel heel veel mensen? Dat kan uw ic niet aan”, zei presentator Sven Kockelmann. „Ja, maar aan de andere kant van de medaille reserveren we nu erg veel ic-bedden voor coronapatiënten. Daardoor krijgen andere patiënten geen goede behandeling.”

Volgens de ic-arts moeten keuzes gemaakt worden „en daar horen nu eenmaal risico’s aan vast”. „We willen altijd alles maar voorkomen en in de hand hebben, maar dat kan niet. Dat zie je nu heel goed, nu we weer te maken krijgen met een nieuwe variant waar we niet op rekenden.”