Kappers in actie: het licht aan, anders gaat het licht uit

Kappers in het hele land komen donderdagavond in actie op een vriendelijke manier. De boodschap is echter serieus: er is geld nodig en de kapsalons moeten zo snel als kan open.

Met de actie #lichtvoordathetuitgaat schreeuwt de kappers om hulp en aandacht. Donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur zullen kappers in hun gesloten salons het licht aandoen om zo gezamenlijk te strijden voor de heropening van de salons en voor financiële hulp.

Het licht bij kappers aan voordat dat niet meer kan

De kappers zullen van deze actie een foto plaatsen op hun social mediakanalen en daarbij allemaal de hashtag #lichtvoordathetuitgaat gebruiken. De manier van aandacht vragen komt van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. „Het idee hebben we gezien in Duitsland”, geeft directeur Ronald van Weelie meteen aan Metro toe. „Een van onze collega’s kwam er mee. Goed gejat zullen we maar zeggen, maar het leek ons een sympathieke manier van aandacht vragen.”

Met de landelijke actie door en voor alle kappers van Nederland willen Van Weelies vereniging en de hele kappersbranche laten zien dat ze voor hun klanten het licht aan doen, voordat dit niet meer mogelijk is. Dat zij vechten voor hun bestaan en willen werken. En dat ze weten dat de klanten op hen wachten.”

Heel veel kappers in het land doen mee

Ronald van Weelie verwacht dat kappers in alle hoeken en gaten van ons land de lichtactie zullen volgen. „We krijgen heel veel reacties en er is ook flink aandacht in de media. De meeste kappers zullen dus wel meedoen. Als leverancier van hun producten is ons bereik heel groot, dus iedereen weet ervan.” Metro spreekt hem op dinsdagmiddag, net nu het al dan niet stoppen van de avondklok het nieuws bepaalt. „We hadden juist bedacht om de lichten kort voor de avondklok aan te zetten. Maar ja, dat geldt donderdag misschien helemaal niet meer.”



Maakt ook niet uit, #lichtvoordathetuitgaat gaat door. De situatie in de kappersbranche is schrijnend. Bij veel salons staat het water aan de lippen. „Niet alle kappers komen voor financiële steun in aanmerking”, zegt Van Weelie. „Dat breekt op.” Oproepen om meer maatwerk voor de steun hebben geen gehoor gekregen bij de politiek. Voor maatwerk voor deze ondernemers was geen ruimte. De kapper-ondernemers staan er alleen voor en doen er daarom alles aan om te zorgen dat het licht niet voor altijd uit gaat.

Geen besmettingshaarden gezien

Toen de kappers eerder weer open mochten, leverden zij veilig werk af. Er zijn geen besmettingshaarden bij hen geconstateerd toen zij wel open waren. Dat zag ook de cosmetica-directeur: „Er was een prima protocol.” Wat de kappers van Nederland betreft, wordt die weer van stal gehaald. Hun collega’s in de buurlanden van België en Duitsland zijn al weer aan het werk. Als de kapsalons openen, voorkomt dat knippen in het zwarte circuit, waar de veiligheid niet gewaarborgd is.

Hangen de kappers een datum aan de vraag om open te kunnen op? Van Weelie: „Daar gaat de kappersbond ANKO over, maar het antwoord op de vraag is ‘zo snel mogelijk’. Ik kan niet inschatten of dat kan, dat is koffiedik kijken. Er zijn veel meer branches die het moeilijk hebben en hetzelfde willen. Denk aan de horeca, musea en bibliotheken. Maar weet je wat nog veel belangrijker is dat het heropenen? Dat ze nooit meer dicht gaan bij een nieuwe situatie. Dat mag gewoon nooit meer gebeuren.”

Ergste coupe verdient een prijs

Als Nederlanders in de spiegel kijken, zullen velen het met hem eens zijn. Coupe ragebol regeert, zullen we maar zeggen. Een Brabantse burgemeester heeft een oproep gedaan om de wildste coronacoupes te delen. De ergste wint een prijs. De oproep heeft een leuke, maar ook een diepere betekenis. De burgemeester vraagt aandacht voor de kappers die netjes gesloten zijn. Dit omdat heel wat mensen in de afgelopen tijd toch zijn geknipt: „Het geoefend kappersoog ziet dat.”