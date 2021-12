Veel lof voor The Masked Singer, maar kijkers verbaasd over spotjes goed doel

Kijkers hebben massaal genoten van het afgelopen seizoen van The Masked Singer. De finale van het populaire RTL4-programma trok gisterenavond ruim 2,5 miljoen kijkers. Zij zagen hoe (let op: spoiler alert) Jamai Loman als winnaar uit de bus kwam. Hij vermomde zich wekenlang in een cupidopak. Kijkers hebben veel lof voor het programma en de kandidaten, maar snappen niets van de keuze van RTL om het programma meerdere te keren te onderbreken met spotjes voor een goed doel. „Belachelijk idee.”

De finale van The Masked Singer duurde gisterenavond in totaal – inclusief reclames – bijna drie uur. Dat is een stuk langer dan een reguliere aflevering van het populaire televisieprogramma. Het kwam deels door het goede doel Project Glimlach van RTL voor zieke kinderen. De finale van dit goede doel stond gelijktijdig geprogrammeerd met de finale van The Masked Singer. Er werd meerdere keren live geschakeld met John Williams, die het publiek opriep om geld te doneren voor kinderziekenhuizen.

Met de opbrengst wil de stichting onderzoek en projecten mogelijk maken. Die moeten bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij 380.000 kinderen die jaarlijks in een van de zeven aangesloten kinderziekenhuizen in Nederland worden behandeld. Kijkers vinden het een prachtig doel, maar vinden het een ridicuul idee om zo’n beladen onderwerp te programmeren tijdens The Masked Singer. „Dit hoort hier niet thuis.”

Beladen spotjes ‘verzieken’ gezellige sfeer

Kijkers geven aan dat de spotjes de sfeer verzieken. Waarmee ze absoluut geen kritiek uiten op het goede doel zelf, maar op de keuze van RTL4 om het beladen onderwerp in zo’n luchtig programma als The Masked Singer te programmeren. „Heel leuk seizoen geweest en dan verzieken ze de finale-uitzending met deze gesprekken tussendoor. Over kinderen die ziek zijn en dergelijke. Nou, gezellig. Houdt de sfeer er zo lekker in.”

Veel kijkers zijn het daarmee eens. „Wat een slecht idee om dit tussen The Masked Singer te doen. Van plezier naar drama en dan de ergernis door de reclame.” Andere kijkers zeggen de spotjes te hebben doorgespoeld. „Compleet fout om dit mooie doel tussen dit programma te frommelen. Ik gebruikte de spoelknop na twee keer ergeren. Dan maar geen live onthulling.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was een slecht idee van rtl4 en the masked singer om de glimlach tussen dit programma te doen, van plezier naar drama en dan ergernis door reclame erachter aan. De glimlach hoort thuis bij een programma als hart in actie. #maskedsingernl — Carola7971 (@Carola79711) December 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@rtl4 heeft volstrekt nieuw concept Voor de tv. Een twee uur durende #reclame met tussen door clipjes van de #maskedsingernl Weer een programma kapot gemaakt bij @EndemolNL — Petra Steenbergen🦄🦜🐴👨‍👩‍👧 (@SteenbergenP) December 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was compleet fout om dit mooie doel tussen #maskedsingernl te frommelen. #Rtl4 dacht dat veel kijkers veel geld op zouden leveren denk ik. Maar ik nam op, en gebruikte de spoelknop. Na twee keer ergeren, dan maar niet een live onthulling. Sorry — Lifeandirene (@Lifeandirene) December 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel leuk seizoen geweest en dan verzieken ze de finale uitzendig met van dit klote gesprekken tussen door.. 🙄🙄 over kinderen die ziek zijn en dergelijke.. gezellig.. houdt de sfeer er zo lekker in..#maskedsingernl — Perry (@PDS010) December 17, 2021

Ondanks kritiek blijft The Masked Singer best bekeken programma

Alhoewel veel kijkers niet te spreken zijn over de spotjes van Project Glimlach is The Masked Singer wel het best bekeken programma van gisteren. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Zanger en musicalacteur Jamai Loman won het duel van zangeres Emma Heesters, die vermomd was als krokodil. Eerder waren Xander de Buisonjé (uit een haaienpak) en Tygo Gernandt (die zich vermomde als giraffe) onthuld. Die laatste wist iedereen te verbazen met zijn vermomming: geen enkel jurylid wist hem te ontdekken.

The Masked Singer is de afgelopen jaren razend populair. Niet alleen vanwege het zangtalent en het mysterie (wie zit er in die pakken?), maar ook vanwege de extravagante pakken zelf. En die worden niet voor een prikkie gemaakt, schreef Metro eerder.