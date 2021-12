‘Kabinet gaat avondlockdown waarschijnlijk verlengen’

We zitten nog wel even met de avondlockdown zoals die nu geldt, weten ingewijden te melden. Het kabinet is waarschijnlijk van plan om die maatregel te verlengen. Dat zou betekenen dat de meeste sectoren voorlopig nog steeds na 17.00 uur dicht moeten; alleen supermarkten en drogisterijen mogen tot 20.00 uur open blijven, schreef De Telegraaf al eerder.

Maar tegelijkertijd staan er ook nog veel overleggen gepland voor de komende dagen. Over verschillende onderdelen is het kabinet er nog niet uit. Ook het Outbreak Management Team (OMT) komt vandaag nog bij elkaar om advies uit te brengen aan het demissionaire kabinet. Ook bestaat er onzekerheid over de Omikron-variant, die inmiddels bij in totaal bijna 1800 mensen is ontdekt in 57 landen.

Avondlockdown verlengd

Ook met Kerstmis zitten we dus nog in een avondlockdown. Daarbij geldt het advies dat je thuis niet meer dan vier mensen per dag mag ontvangen. Of dat aangepast wordt, is niet bekend. Het advies is nu om sowieso een zelftest te doen voordat je thuis mensen ontvangt of wanneer je zelf bij iemand op bezoek gaat.

De mogelijkheid bestaat ook nog dat het kabinet de kerstvakantie van basisscholen verlengt. De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob gisteren nog. Op scholen zijn veel besmettingen en het OMT had het kabinet aangeraden erover na te denken de vakantie eerder te laten beginnen.



Ik sprak deze week diverse leraren en leerlingen uit gemeenten met veel besmettingen. Ik snap hun zorgen. Het is zwaar, velen snakken naar vakantie. Tegelijk zeggen veel leraren ook: houd de scholen open voor de leerlingen. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie pic.twitter.com/DZ2QPnWka8 — Arie Slob (@arieslob) December 9, 2021

Mogelijk coronapas in niet-essentiële winkels

Op dit moment hoef je je coronapas alleen te laten zien als je naar de horeca gaat, of een bezoek brengt aan een theater of (sport-)evenement. Maar het kabinet zou ervoor kunnen kiezen om die pas ook verplicht te maken voor niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels en kappers. De wetgeving die dat mogelijk maakt, is de afgelopen weken door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Om deze maatregel echt in te voeren, moet het kabinet eerst nog een ministeriële regeling door het parlement loodsen.

Het wetsvoorstel voor een coronatoegangsbewijs op de werkvloer is uitgesteld voor behandeling in het parlement, evenals dat voor een 2G-beleid. De laatste maatregel houdt in dat onbeschermde mensen geen QR-code meer krijgen; een negatieve test volstaat dan niet.

Zondag komt een deel van het kabinet opnieuw op het Catshuis bijeen voor corona-overleg. Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting.