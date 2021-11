Eerste Kamer steunt voorstel voor coronapas in kledingzaken en kappers

De Eerste Kamer steunt de mogelijkheid om de coronapas in te kunnen zetten in niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening. Bezoekers van kleding- en meubelwinkels maar ook van kappers en aan pretparken zouden dan hun QR-code moeten laten zien.

Voorstanders van het voorstel zijn de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, evenals PvdA en GroenLinks en 50PLUS.

Eerder deze maand ging ook de Tweede Kamer akkoord.



Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de coronapas in meerdere sectoren in te zetten. Het demissionaire kabinet zal hiervoor nog een zogeheten ministeriële regeling voorleggen aan beide Kamers. Eerder uitten experts wel kritiek over ingediende wetsvoorstellen, de minister van Volksgezondheid (nu Hugo de Jonge, demissionair) zou namelijk „te veel ruimte” krijgen.

Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans moet de Kamer zorgen dat er duidelijke scenario’s worden omschreven in welke specifieke situaties 2G kan worden ingezet en 3G kan worden uitgebreid. Hij vreest dat de wet een „mandje met instrumenten” wordt, „waarvan je kan kijken wanneer het wordt gebruikt”. „Dan geeft u als wetgever wel heel veel ruimte weg aan de minister”, drukt hij de Kamer op het hart.