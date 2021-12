Stap jij dit jaar over van zorgverzekeraar? ‘Tien minuten werk levert honderden euro’s op’

Ieder jaar onderzoekt Iris Newman of ze ergens anders niet goedkoper uit is met haar zorgverzekering. „Het is nooit voorgevallen dat ik het best kon blijven bij mijn zorgverzekeraar”, zegt ze. Daarom wil ze anderen ook aanmoedigen om op onderzoek te gaan en eventueel over te stappen van zorgverzekeraar. „Dat kan je namelijk zomaar honderden euro’s per jaar schelen.”

„Als ik nou zeg dat je voor tien minuten werk 250 euro kunt krijgen”, zegt Newman, die op One Broke Girl blogt over geldzaken zoals deze. „Wie zegt daar nou nee tegen?”

Wel of niet overstappen van zorgverzekeraar

Ook Sabine Samsom, finance blogger bij financequeen.nl stapt bijna elk jaar over. Ze doet in ieder geval elke decembermaand onderzoek naar waar ze het best op haar plek zit. „Het is slim om te kijken of je zorgbehoeften misschien zijn veranderd om daarop je zorgverzekeraar te kiezen”, zegt ze.

Voor veel mensen geldt dat de zorgbehoefte in het nieuwe jaar wijzigt. „Misschien wil je zwanger worden, heb je een kind gekregen, wil je een verre reis naar de tropen maken of zit je momenteel niet zo lekker in je vel”, geeft ze als voorbeelden.

Zowel Newman als Samsom benadrukken namelijk dat het overstappen van zorgverzekeraar niet alleen draait om zo veel mogelijk besparen, maar vooral om een goede dekking. Daarbij is het wel belangrijk om uit te rekenen of de hogere premie het waard is.

„Ik heb bijvoorbeeld een bril”, legt Newman uit. „Als ik alleen voor die bril een aanvullende verzekering ga afsluiten, haal ik het er niet uit. Maar weet ik dat het weer eens tijd is voor een meting? Dan kijk ik of ik volgend jaar als het ware meer uit de aanvullende verzekering kan halen door ook steunzolen te kopen en een kinder-EHBO-training te doen. Ik stapel het op, om dat jaar erna weer een basisverzekering af te sluiten.”

Besparen op je zorgverzekering

De aanvullende verzekering is niet het enige waar je op kunt besparen. Samsom noemt als voorbeeld de vrije zorgkeuze. Bij een zorgverzekering met vrije zorgkeuze kies je zelf naar welk ziekenhuis of behandelaar je gaat. Kies je daar niet voor? Dan kan dat flink schelen. Als je voor het laagste eigen risico en volledige vrije zorgkeuze gaat, is de goedkoopste premie die je kunt krijgen 133 euro. Zonder vrije zorgkeuze is dat 108 euro.

„Dat is toch een besparing van 25 euro per maand en 300 euro per jaar”, zegt Samsom. „Jaar in, jaar uit, spreken we toch over veel geld. Daar kun je een mooie vakantie van boeken of het bedrag beleggen voor je pensioen.”

Zelf kiest ze voor de middenoptie, waarbij je wel vrije zorgkeuze hebt wat betreft ziekenhuizen, maar niet qua fysio en psycholoog bijvoorbeeld. „Als je al jaren graag bij dezelfde fysio komt, is het belangrijk om te weten of je zorgverzekeraar hier een contract mee heeft”, zegt ze. „Voor mij persoonlijk is het vooral belangrijk dat ik uit elk ziekenhuis kan kiezen als ik kanker krijg of er iets anders ernstigs gebeurt.”

Een ander voorbeeld waar je op kunt besparen, is volgens Samsom het eigen risico. „Je kunt je eigen risico vrijwillig omhoog zetten naar 885 euro”, legt ze uit. „Dan loop je 500 euro meer risico, maar je bespaart wel 250 euro op je premie. In feite is je eigen risico dan maar 250 euro.”

Ze benadrukt wel dat je die 885 euro dan achter de hand moet hebben. „Er zijn genoeg mensen die in principe niets mankeren”, zegt ze. „Dan is het zonde om maar altijd weer voor zekerheid te kiezen.”

Waarom zou je niet van zorgverzekeraar overstappen?

Zorgverzekeraars vergelijken kan je dus honderden euro’s per jaar opleveren, maar toch zijn Samsom en Newman niet in de meerderheid. Jaarlijks stapt maar 6 à 7 procent van de Nederlanders over. Waarom zijn er zo weinig mensen die overstappen, terwijl Samsom en Newman duidelijk bewijzen dat je wel degelijk kan besparen? We vroegen het consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Volgens hem zijn er hier twee factoren die meespelen.

„Ten eerste wil je niet graag komen aan wat werkt”, legt hij uit. „Never change a winning team, zeggen ze vaak. Dat noemen we in de psychologie ook wel de status quo bias. We zijn bang om eraan te komen, want in het verleden heeft het voor ons gewerkt.”

Dat herkennen Newman en Samsom ook in hun omgeving. „Mensen denken dat ze het goed hebben geregeld, omdat ze jaren terug hebben uitgezocht bij welke zorgverzekeraar ze het best zitten”, zegt Samsom. „Ze willen er dan niet aan rommelen. Maar ze vergeten daarbij dat de zorgverzekeraars ieder jaar hun voorwaarden aanpassen.”

Nare verrassingen

Dat kan voor nare verrassingen zorgen. „Een kennis van mij had een tienerzoon die op een gegeven moment een beugel nodig zou hebben”, zegt Samsom. „Daarom stapte ze over naar een duurdere verzekeraar. Maar er is altijd een wachttijd en toen het kind eenmaal naar de orthodontist ging, bleek deze zorg uit het pakket te zijn verdwenen.”

Naast de status quo bias speelt volgens consumentenpsycholoog Wessels ook geanticipeerde spijt mee. Stel: je stapt over naar een andere zorgverzekering of verzekeraar en je krijgt daar spijt van. Bijvoorbeeld omdat je ergens niet voor gedekt bent of omdat de verzekering er veel langer over doet om terug te betalen.

„Als er iets misgaat wanneer je bent overgestapt, heb je daar zelf schuld aan”, zegt Wessels. „Blijf je bij de verzekeraar waar je bij zit en gaat er iets mis? Dan kunnen we de schuld bij de verzekeraar leggen.”

Waar je op moet letten bij het overstappen

Als jij besluit dit jaar uit te zoeken of je niet ergens anders beter op je plek zit, is het goed om van tevoren een lijstje te maken met zaken die jij belangrijk vindt. „Ons brein richt zich namelijk volledig op de verschillen als je begint met vergelijken”, legt de consumentenpsycholoog uit. „Vergelijk je tien verschillende eigenschappen en zijn er acht overeenkomsten en twee verschillen, dan zoomen de hersenen automatisch in op die verschillen.”

Op deze manier focus je je dus ineens op het feit dat zorgverzekeraar A geen fysiotherapie dekt en zorgverzekeraar B wel, terwijl je fysiotherapie eigenlijk misschien helemaal niet belangrijk vindt. „Websites als Independer waar je verzekeraars kunt vergelijken lijken misschien in eerste instantie handig, maar zijn dus wel gevaarlijk”, zegt Wessels. „Daar worden als het ware de overeenkomsten weggestreept en blijven alleen de verschillen over.” Samsom bepaalt daarom eerst wat voor zorg ze denkt nodig te hebben volgend jaar en kijkt vervolgens wat haar opties zijn.

Ook Newman pakt het op deze manier aan. Zij raadt daarnaast aan om op te zoeken hoeveel van je eigen risico je hebt opgemaakt vorig jaar, plus wat je hebt uitgegeven dat eventueel in een aanvullend pakket thuishoort.Vervolgens gebruikt Newman niet één, maar meerdere vergelijkingswebsites, omdat ze niet allemaal contracten hebben met dezelfde verzekeraars. Zo weet je zeker dat je de beste deal te zien krijgt.