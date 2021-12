Ook dit jaar gespreide eindexamens en extra herkansingen voor leerlingen

Eindexamenleerlingen hebben ook dit jaar de mogelijkheid om extra herkansingen te doen en ze mogen hun examens spreiden over twee tijdvakken. Demissionair onderwijsminister Arie Slob wil middelbare scholieren de kans geven om hun schoolperiode ondanks corona „goed af te sluiten”.

„Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen doen geen normale schooltijd gehad”, zegt Slob.

Extra herkansingen en gespreide eindexamens

Examenleerlingen krijgen dan ook een extra kans om een slecht cijfer te verbeteren door middel van een derde herkansing. Dat de examens over een langere periode worden uitgesmeerd, heeft te maken met het risico voor studenten dat ze precies in de examenperiode in quarantaine moeten. Dat zal in dit geval minder problemen opleveren.

Vmbo-leerlingen hoeven dit jaar niet voor drie of vier, maar slechts voor twee beroepsgerichte profielvakken eindexamen te doen. Voor de resterende profielvakken is een schoolexamen voldoende. Leerlingen die staatsexamen doen, mogen ook dit schooljaar een vertrouwenspersoon meenemen.

Kritiek vanuit docenten

Voor leerlingen zijn de gespreide eindexamens en extra herkansingen goed nieuws, voor docenten iets minder. „Vorig jaar een week vakantie ingeleverd voor eindexamens. Denk niet dat ik het dit jaar weer ga doen”, klinkt het in een reactie op Twitter. Het is voor het derde jaar op rij dat de eindexamens om corona worden aangepast. Het kabinet trekt 51 miljoen euro uit voor het aanpassen van de eindexamens.



Vorig jaar een week vakantie ingeleverd voor de eindexamens. Dit jaar weer gespreid examen, denk niet dat ik het nog een keer doe. Overigens is een herkansing extra maar een heel beperkte tegemoetkoming naar deze groep examenleerlingen. En die spreiding is niet fijn. https://t.co/a7CuEG6j7v — Jan van den Bos (@baas_bosj) December 17, 2021



