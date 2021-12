Schrik voor Hugo de Jonge: coronademonstrant opgepakt bij zijn huis

De politie heeft woensdagavond een coronademonstrant aangehouden die zich bij het huis Hugo de Jonge ophield. Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer.

Het moet flink schrikken zijn geweest voor de demissionair minister van Volksgezondheid, ook vaak ‘coronaminister’ genoemd. Dat is Hugo de Jonge overigens waarschijnlijk niet lang meer. In het nieuwe kabinet Rutte IV lijkt de CDA’er plaats te moeten maken.

Geen politie-uitspraken over Hugo de Jonge

Over individuele zaken doet de politie geen uitspraken. Een woordvoerster heeft vandaag echter bevestigd dat de man zich bij de woning van Hugo de Jonge ophield en „daar niks te zoeken had en onwenselijk gedrag vertoonde”. Hij is een bekende van de politie in het kader van protesten tegen het coronabeleid.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder dat de man meerdere keren bij de voordeur van De Jonge had aangebeld en met de coronaminister in gesprek wilde „om verhaal te halen”. Hij zou zijn acties gefilmd en live, terwijl hij een masker droeg, uitgezonden hebben. Hij kreeg echter nul op het rekest. Via de intercom zou geantwoord zijn dat een gesprek er niet inzat.

De Amsterdammer is dezelfde in de nacht van woensdag op donderdag weer vrijgelaten. Onderzocht wordt nog of zijn acties gevolgen hebben in de vorm van een straf of boete.

Aangiftes tegen coronaminister zelf

Hugo de Jonge heeft zelf aangiftes ‘aan zijn broek’, 25.000 zelfs. Een initiatief om aangifte te doen tegen de minister leverde begin deze maand al die duizenden ondertekeningen op. Volgens initiatiefnemer Michel Reijinga, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, deed de bewindsman in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. De Jonge zei „vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen”, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is.

Een 53-jarige man uit Katwijk werd in november vastgezet voor het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte en Hugo de Jonge. De man plaatste op 2 november een foto op Twitter van twee lijkzakken naast een auto in het bos, met daarbij de tekst „Sorry mensen! De persconferentie gaat niet door vanavond…”. Hij plaatste het bericht een half uur voor de persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen door Rutte en De Jonge werden aangekondigd. Het koste de bedreiger een celstraf van tien weken.

Meer bedreigingen aan adres Hugo de Jonge

Een 56-jarige man uit Krimpen aan den IJssel werd in september opgepakt voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM en – alweer- Hugo de Jonge. In een video gaf hij aan De Jonge te willen afvoeren in een kofferbak van een auto en dat ‘de bek van Van Dissel heel lang dicht zou gaan’.