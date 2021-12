Na ochtend-concerten in popzaal, nu ook bioscopen in alle vroegte open

Goed idee van poppodium Victorie in Alkmaar, moeten de Pathé-bioscopen hebben gedacht. Waar in de concertzaal door de coronamaatregelen de komende tijd ochtendconcerten worden gegegeven, gooit Pathé vanaf maandag de bioscopen al om 07.00 uur ‘s morgens open.

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, opent zijn bioscopen vanaf 20 december drie weken lang vroeger dan gebruikelijk. De meeste theaters zullen gedurende de hele verlengde kerstvakantie al om 7.00 uur de deuren openen. Dat heeft Pathé vandaag gemeld.

Veel vroege kinder- en familiefilms in de bioscopen

De andere grote bioscoopketen, Vue, kon vandaag nog niet laten weten of de bioscopen in de kerstvakantie eerder dan gebruikelijk de films zullen vertonen. Pathé zal veel kinder- en familiefilms in alle vroegte programmeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om Captain Nova, Encanto en Sing 2. Daarnaast trekt de nieuwe Spider-Man-film No Way Home volle zalen (Metro’s recensie over Spider-Man van gisteren lees je hier). Ook West Side Story en House of Gucci zijn al vroeg te zien.



Bioscopen zijn vanwege de avondlockdown gedwongen om om 17.00 uur de deuren te sluiten. Bovendien moeten de bioscopen de anderhalve meter-regel respecteren. Dat betekent dat de meeste zalen maar voor een derde gevuld mogen worden.

„We zien dat filmliefhebbers graag vroeg hun bed uitstappen voor de beste films op het grote doek”, zegt commercieel directeur van Pathé Doron Kurz. „De dag van veel gezinnen start vaak al in de vroege uurtjes. We hopen ouders hiermee te kunnen ontlasten die nu ineens een extra week hun kids thuis hebben en op zoek zijn naar een uitstapje.”

Bioscopen volgen poppodium

Pathé Bioscopen volgt het het ochtend-idee de aanpak van poppodium Victor in Alkmaar. Metro schreef daar gisteren over. Zangeres MEAU, momenteel op nummer 1 in de hitlijsten met het lied Dat Heb Jij Gedaan, bijt op 29 december het spits af. Victorie noemt de vroege concerten een „mooi nieuw ochtendritueel”.



„We zijn steeds op zoek naar nieuwe programma-ideeën en oplossingen”, liet een woordvoerder van Victorie weten. „We kunnen wel depressief in een hoekje zitten maar daar schiet je ook niets mee op. Nee, we willen gewoon doorgaan.