Het dreigt een verhit voetbalweekend te worden: politie is ‘op alles voorbereid’

Aanstaande zondag staan er twee voetbalwedstrijden op het programma die voor nogal wat geweld en rellen kunnen zorgen. De politie Rotterdam zegt bij Feyenoord-Ajax ‘op alles voorbereid’ te zijn, en ook voor de wedstrijd Cambuur-Heerenveen staan de autoriteiten op scherp door een incident van deze week.

Het dreigt hoe dan ook een verhit voetbalweekend te worden.

Beladen klassieker Feyenoord-Ajax

Hoewel er zondag in de Kuip geen supporters aanwezig zijn, vreest de politie in Rotterdam wel dat relschoppers buiten het stadion voor problemen gaan zorgen. Ze zegt dan ook ‘op alles voorbereid te zijn en met alle scenario’s rekening te houden’. De politie wil verder niets zeggen over hoeveel mensen dit weekend paraat staan of hoe de wedstrijd door hen benaderd zal worden. „We willen kwaadwillenden niet wijzer maken dan ze al zijn”, zegt een woordvoerder.

De wedstrijd tussen de twee aartsrivalen is extra beladen, omdat ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis aanwezig zal zijn in het team van Ajax. Hij maakte de afgelopen zomer een veelbesproken overstap naar de Amsterdamse club, wat tot grove kritiek en bedreigingen vanuit Rotterdam leidde. Zo werd er een antisemitische muurschildering in de Rotterdamse wijk Crooswijk aangetroffen. Berghuis werd hierin afgebeeld als slachtoffer van de holocaust. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. Meerdere mensen zijn voor deze actie aangehouden.

Schandalig spandoek Cambuur-Heerenveen

In aanloop naar de wedstrijd Cambuur-Heerenveen op zondag heeft er een soortgelijk incident plaatsgevonden. Bij het stadion van Cambuur werd woensdagavond een schandalig spandoek aangetroffen, dat daar vermoedelijk was opgehangen door relschoppers van SC Heerenveen. ‘Cambuur geeft je kopzorgen’, stond er naast een tekening van een galg geschreven. Met de tekst wordt vermoedelijk verwezen naar Cambuur-trainer Henk de Jong, die vanwege een cyste in zijn hoofd voorlopig afwezig is.

SC Heerenveen heeft zich van de actie gedistantieerd. „Het is een verwerpelijke actie van een paar individuen. Er is juist heel veel respect richting Henk. Het gros van de supporters denkt er dus heel anders over”, laat een woordvoerder van SC Heerenveen weten. De club heeft als reactie een spandoek met de tekst ‘gezondheid boven rivaliteit’ in hun stadion gehangen.

‘Dit is niet waar wij voor staan’

Cees Roozemond, directeur van SC Heerenveen, zegt dat De Jong hem naar aanleiding van het spandoek heeft opgebeld. „Henk belde mij zojuist om ons een hart onder de riem te steken. Hij weet dat dit niet het SC Heerenveen is waar wij voor staan, vertelde hij me. Bij Heerenveen draagt iedereen Henk een warm hart toe. Hij verdient alle steun. En juist hij belt nu om ons te steunen. Dat zegt alles over hoe bijzonder hij is”, vertelt Roozemond aan de Leeuwarder Courant.