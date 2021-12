Twitter valt over uitspraak Hugo de Jonge: ‘We weten postcodes ongevaccineerden’

De Eerste Kamer kwam gisteren bij elkaar om te debatteren over de coronamaatregelen en de bredere inzet van de QR-code. Maar een specifieke uitspraak van demissionair zorgminister Hugo de Jonge valt op Twitter niet bij iedereen in goede aarde. Hij verkondigde in het debat dat de overheid weet waar ongevaccineerden wonen, aan de hand van hun postcode.

In de plenaire vergadering werd voornamelijk gesproken over de inzet van de QR-code bij niet-essentiële winkels. De Eerste Kamer steunt dat besluit. Dat betekent dat men bij kledingwinkels, maar ook bij kapperszaken, een QR-code moet laten zien.



Voorspelling: ik denk dat we in februari 2022 een algehele vaccinatieplicht voor Covid-19 in Nederland invoeren. Wat denken jullie? #bewaartweet — Talitha Muusse (@talithamuusse) November 30, 2021

Hugo de Jonge weet postcode van ongevaccineerden

Minister De Jonge spreekt in het debat uit dat ongeveer 11 procent in Nederland niet gevaccineerd is. Senator Henk Otten vraagt aan de coronaminister opheldering over ongevaccineerden. „Kan de minister enigszins aangeven waar die groep zit die zo enorm in de ontkenning zit. En de hele dag bezig is om mensen van het vaccineren af te houden. Is er een bepaald cohort? Of is er een bepaalde leeftijd? Is daar iets over te zeggen?”, vraagt hij.

Daar reageert De Jonge op dat hij wel „iets” kan zeggen over de kenmerken van deze ongevaccineerden. „We weten vrij goed waar ze wonen, vrij precies. Per postcode weten we waar ze wonen. En we weten vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten vaccineren.”



Ik heb er vannacht onrustig van geslapen. De uitspraak van Hugo de Jonge in het debat met de eerste kamer. De opmerking over de “ongevaccineerden” hij zei letterlijk: “ we weten de postcodegebieden waar ze wonen en weten ook waarom .” Ik vindt ronduit bedreigend. — Master Ocin (@nickH1967) December 1, 2021



Hugo de Jonge is ongevaccineerden aan het criminaliseren. — Han Smit (@HanSmit6) December 1, 2021

Uitspraak over kenmerken ongevaccineerden

Later somt de coronaminister een aantal gebieden op waar ongevaccineerden wonen. „Het zijn met name de grote steden; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan bovenaan. Binnen die grote steden zijn het de oude stadswijken met veel migranten. Daarnaast zijn het de Biblebelt-gemeenten.” Volgens Hugo de Jonge zijn vaker lageropgeleiden en mensen met argwaan naar de overheid niet gevaccineerd.

Tot slot legt de zorgminister uit dat niet-gevaccineerden niet alleen uit de reformatorische hoek komen. „Dat zijn ook voor een deel mensen die heel erg geloven in alternatieve geneeswijzen en mensen uit de antroposofische hoek. Die echt gewoon niets met vaccins te maken willen hebben. Een klein deel is wat je zou kunnen noemen ‘totale ontkenner’, ‘totale wappie’.”



Hugo de Jonge bedreigt en intimideert ongevaccineerden: "we weten vrij goed waar ongevaccineerden wonen, vrij precies per postcode weten we waar ze wonen"#tribunaal#vaccinatieplicht#coronatoegangsbewijs#boosterprik#coronamaatregelen pic.twitter.com/YQmdovBmhb — Submission Impossible (@FortisetLiberNL) November 30, 2021

Hugo de Jonge opnieuw minister van Volksgezondheid?

Hugo de Jonge sprak al eerder uit dat hij zelf graag nog een ‘rondje’ minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou willen zijn. Hoewel dit nog niet gegarandeerd is, spreken vandaag oude CDA-ministers zich uit over de voordelen om De Jonge op zijn positie te houden. Zij loven zijn aanpak en zien hem graag nogmaals als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.