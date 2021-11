Meerdere OMT-leden: ‘Kabinet moet nu keiharde besluiten maken en lockdown invoeren’

Meerdere leden van het OMT, waaronder Diederik Gommers, roepen het kabinet op om op zeer korte termijn „keiharde besluiten” te maken. Daaronder valt ook een lockdown. Gisteren, in Nieuwsuur, noemde arts-microbioloog Marc Bonten het „ongelooflijk belangrijk” dat het kabinet harde keuzes durft te maken.

Bonten wees in het programma op de besmettingen, de ziekenhuiscijfers én hoe de maatregelen nageleefd worden. Want dat gebeurt volgens hem niet goed genoeg. Daarnaast is het kabinet met drie dingen tegelijk bezig, zegt hij. „Ze proberen code zwart, zware maatregelen én vaccinatiedwang te voorkomen. Die drie zaken gaan niet samen.”

Komt er een zware lockdown aan?

Op dit moment staat de volgende persconferentie gepland voor vrijdag 3 december, dat is volgende week. Maar gisteren klonken al geluiden dat het kabinet de persconferentie mogelijk wil vervroegen, naar begin volgende week. Maandag of dinsdag zouden Mark Rutte en Hugo de Jonge ons dan de nieuwe maatregelen presenteren.

En als het aan Bonten en Gommers ligt, kondigen ze dan zware maatregelen aan. Want als nieuwe maatregelen niet bespreekbaar zijn, moet de vaccinatiegraad volgens Bonten „snel heel erg omhoog”. „En tot die tijd moeten de ziekenhuizen zien te overleven. Als we het niet over de vaccinatiegraad kunnen hebben, dan rest slechts één ding: maatregelen aanscherpen om de ziekenhuizen overeind te houden. Daarmee bouwen mensen geen verdere immuniteit op. Dat betekent dat we de maatregelen waarschijnlijk moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis gaat halen. Dus: de politiek, het kabinet en de Tweede Kamer, moeten nu echt keuzes gaan maken.”

Maar Bonten wilde niet zeggen welke maatregelen het kabinet volgens hem moet nemen.

Gommers: ‘Neem nu keiharde maatregelen’

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, doet dat wél. „Ik denk dat er nu een momentum is om keiharde maatregelen te nemen en dat zo snel mogelijk”, zegt hij tegen de Tweede Kamer. Die lockdown zou volgens hem dan volgende week in moeten gaan. Scholen moeten dan weer dicht.

„Het is écht 1 minuut voor 12. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein”, zegt Gommers. Hij zou Kamerleden eigenlijk bijpraten over 2G-bewijzen, maar volgens hem moeten er eerst veel strengere maatregelen voor iedereen komen. Anders is het kabinet veel te laat met maatregelen „om een zorginfarct eind volgende week te voorkomen”.

OMT-overleg

Gommers vroeg zijn OMT-collega’s dan ook of ze niet eerder konden vergaderen, „woensdag in plaats van vrijdag”. Maar tot op heden is er niet naar dat verzoek geluisterd. De vergadering blijft staan voor vrijdag, althans voorlopig.

Maar kinderarts Károly Illy, een van de experts in het OMT, laat weten dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen eerder vergaderen. Die beslissing laat hij echter aan voorzitter Jaap van Dissel. „Dit is zo belangrijk dat ik ieder moment mijn agenda kan leegmaken voor het OMT als het nodig is.” Illy laat zich nog niet uit over de maatregelen die nodig zijn om de besmettingsgolf in te dammen en de grootste problemen in de ziekenhuizen te voorkomen. „Bij de vorige vergadering, afgelopen vrijdag, hebben we gezegd dat we de eerdere maatregelen een kans moeten geven. Wat het effect is en of het voldoende is, ga ik vrijdag horen. Voor vrijdag kan ik niet zeggen wat er moet gebeuren.”

