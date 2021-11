Liekes opa (92) werd met zware longontsteking weggestuurd uit ziekenhuis: ‘We zijn bang dat hij overlijdt’

Er is geen plek voor de opa van Lieke (23) in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden. De 92-jarige man werd begin deze week weggestuurd, terwijl hij een zware longontsteking heeft. Bij de familie van Lieke heerst angst: „We zijn bang dat hij komt te overlijden.” Het ziekenhuis reageert ook: „Fase 3 is dichtbij.”

Verpleegkundigen die al lang en breed de noodklok luiden, Gommers die denkt dat we over minder dan tien dagen code zwart bereiken en dan Hugo de Jonge die zegt dat dat „nog lang niet” aan de orde is. Maar dit voorbeeld laat zien hoe druk sommige ziekenhuizen het hebben. Zó druk, dat ze dus nu al moeten kiezen tussen leven en dood. Met een tweet uitte Lieke haar frustratie (daarin schrijft ze dat hij 93 is, maar dat is een tikfout).



Mijn opa van 93 is doodziek maar vannacht (echt midden in de nacht) naar huis gestuurd uit het ziekenhuis omdat er geen bedden beschikbaar zijn. Ik neem dit iedereen die niet gevaccineerd is kwalijk. — Lieke (@dezusvangijs) November 24, 2021

92-jarige man weggestuurd uit ziekenhuis

„Mijn opa is 92 en heeft een zware longontsteking”, vertelt Lieke in gesprek met Metro. „Daar kwamen we zaterdag achter, omdat het niet goed met hem ging. Dinsdagmiddag, zo rond 16.00 uur, moest hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.” Na onderzoeken bleek dat het echt niet goed zat: de nierfunctie van Liekes opa was ondermaats. Toch mocht hij niet in het ziekenhuis blijven. „’s Avonds, rond 21.00 uur, stuurden ze hem weer naar huis. Hij werd ontslagen omdat er geen bed voor hem was. Hij had daar moeten blijven, want hij heeft zorg nodig die wij hem niet kunnen bieden.”

Op dit moment krijgt haar opa zorg aan huis. „We dachten dat er misschien nog ergens een plekje op een verpleegafdeling zou zijn, maar dat is niet zo. Hij is nu thuis, bij mijn oma. Maar we zijn met z’n allen veel bij hem, omdat we bang zijn dat hij komt te overlijden.”

Code zwart

Dat mensen, zoals bijvoorbeeld De Jonge, zeggen dat code zwart „nog lang niet” aan de orde is, daar kan Lieke niet bij. „Dat klopt voor geen meter. Dat is het dus wel. Het is heel krap in de ziekenhuizen, ze sturen dus al mensen weg.” Inmiddels heeft Liekes moeder gebeld met de klachtencommissie van het ziekenhuis en een klacht ingediend.

Metro heeft meermaals geprobeerd contact te zoeken met het Alrijne Ziekenhuis, maar kreeg geen uitgebreide reactie. Wel zei de woordvoerder dat zij dit verhaal niet kunnen bevestigen noch ontkrachten, omdat ze vanwege de privacywet geen details mogen prijsgeven over patiënten.

ROAZ West, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen West, bevestigt dat het inderdaad erg druk is. „Natuurlijk hopen we dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen gaat dalen, zodat het afroepen van ‘code zwart’ niet nodig is. Gezamenlijk treffen we maatregelen om de zorgverlening en basiszorg mogelijk te houden. Dit betreft de zorg in alle sectoren, zowel acute als niet-acute zorg en zowel de covid-zorg als de non-covid zorg.”

‘Ongekend druk in ziekenhuis’

„We zitten nu dichter tegen fase 3 aan dan ooit”, laat het ROAZ West weten in reactie op de berichten rond ‘code zwart’. „Het in stand houden van zorg aan niet-covid patiënten wordt de komende periode steeds moeilijker. Daarom doen we een dringende oproepe aan iedereen om zich echt aan de maatregelen te houden en zich maximaal in te spannen om fase 3 te voorkomen. Met de hele acute keten werken we keihard om te voorkomen dat we in fase 3 komen.”

Ook het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) zegt dat het „ongekend druk” is in de ziekenhuizen. „Alle ziekenhuizen maken zich daar veel zorgen over. Het LCPS zorgt dat corona-patiënten eerlijk worden verdeeld over ziekenhuizen in het land, zodat alle ziekenhuizen zo veel mogelijk reguliere, planbare zorg kunnen blijven doen. Helaas zijn er inmiddels al zoveel corona-patiënten dat heel veel niet acute operaties moeten worden afgebeld, gewoon omdat er geen bedden zijn.”